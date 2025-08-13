La Diputación moviliza un dispositivo especial de bomberos para el Rototom 2025

La Diputación de Castellón moviliza 128 efectivos del Consorcio de Bomberos para el dispositivo especial de prevención del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim 2025 que estará en activo desde el sábado, 16 de agosto, y hasta el siguiente sábado 23.

El Consorcio Provincial de Bomberos mantendrá activo un dispositivo especial de prevención en el festival que incluirá dotaciones de bomberos en la zona del recinto de conciertos, unidades de Protección Civil de apoyo a Policía Local y unidades de Bomberos forestales en la zona forestal próxima a las áreas de acampada.

El Consorcio Provincial movilizará en conjunto a un total de 128 efectivos, distribuidos entre los distintos turnos durante los 8 días de festival, con 2 camiones autobomba, 3 vehículos auxiliares, 1 vehículo de mando y 1 camión nodriza pesado con 35.000 litros de capacidad.

Además, desde el Consorcio Provincial de Bomberos insisten en no realizar ningún tipo de fuego en las zonas de camping ni proximidades y aconsejan a los asistentes al festival Rototom Sunsplash que estén atentos a las previsiones meteorológicas, ya que se prevé una subida importante de temperaturas a partir del viernes 15 de agosto y, al menos, hasta el martes 19.