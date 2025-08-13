La Diputación moviliza un dispositivo especial de bomberos para el Rototom 2025

El Consorcio Provincial mantendrá desplegará 128 efectivos entre dotaciones de bomberos, unidades de Protección Civil y unidades de bomberos forestales

La Diputación desplegará 128 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en el Rototom.

La Diputación desplegará 128 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en el Rototom. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

La Diputación de Castellón moviliza 128 efectivos del Consorcio de Bomberos para el dispositivo especial de prevención del festival Rototom Sunsplash de Benicàssim 2025 que estará en activo desde el sábado, 16 de agosto, y hasta el siguiente sábado 23.

Sigue informado sobre la última hora de los incendios en España en este enlace: https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2025/08/13/directo-ola-calor-riesgo-incendios-castellon-bomberos-120586830.html

El Consorcio Provincial de Bomberos mantendrá activo un dispositivo especial de prevención en el festival que incluirá dotaciones de bomberos en la zona del recinto de conciertos, unidades de Protección Civil de apoyo a Policía Local y unidades de Bomberos forestales en la zona forestal próxima a las áreas de acampada.

El Consorcio Provincial movilizará en conjunto a un total de 128 efectivos, distribuidos entre los distintos turnos durante los 8 días de festival, con 2 camiones autobomba, 3 vehículos auxiliares, 1 vehículo de mando y 1 camión nodriza pesado con 35.000 litros de capacidad.

Noticias relacionadas y más

Además, desde el Consorcio Provincial de Bomberos insisten en no realizar ningún tipo de fuego en las zonas de camping ni proximidades y aconsejan a los asistentes al festival Rototom Sunsplash que estén atentos a las previsiones meteorológicas, ya que se prevé una subida importante de temperaturas a partir del viernes 15 de agosto y, al menos, hasta el martes 19.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents