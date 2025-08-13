En directo: Ola de calor y extremo riesgo de incendios en Castellón

La ola de calor ha activado todas las alarmas por riesgo de incendio forestal en Castellón. Desde el pasado lunes 11 de agosto, la provincia está registrando unas temperaturas máximas de récord y pese a que en los próximos días los grados irán en un ligero descenso, el calor sofocante volverá el fin de semana.

Las autoridades piden precaución en los montes de la provincia e informan que si se ve humo o fuego hay que llamar al 112.

Por otro lado, en España hay diferentes focos activos en estos momentos. Puedes seguir el directo de los incendios en el resto del territorio español aquí. Los fuegos han causado ya dos víctimas mortales: un trabajador que falleció en una hípica de la localidad madrileña de Tres Cantos alcanzada por las llamas y un voluntario que trabajaba en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre la provincia de León.

El fuego se extiende por Europa Los incendios están asolando el sur de Europa coincidiendo con la ola de calor instalada sobre esta parte del Viejo Continente y que va a elevar el mercurio por encima de los 44 grados en algunos puntos. Además de España, Grecia, Portugal y los Balcanes están sufriendo los estragos del fuego, atizado por los fuertes vientos y la pertinaz sequía. 👉🏻 Entra aquí para leer la noticia completa

Castelló vive su noche más cálida desde que hay registros en la ciudad: un dato para la historia Desde que se registran datos en la ciudad, la pasada noche del domingo al lunes, la mínima en el observatorio de Castelló de la Plana-Almassora ha registrado 27,1 grados. La plaza Mayor de Castelló, en plena ola de calor. / Toni Losas

Castellón está que arde: Atzeneta del Maestrat registra la temperatura más alta del año Atzeneta del Maestrat resgistró el pasado lunes 41,3 grados, la temperatura más alta del año en este observatorio y primera vez que una estación de la red de Aemet superaba este año los 40 grados en la provincia de Castellón. Sin duda, el pueblo se convirtió en un auténtico horno.

Sanidad avisará de las alertas de calor por SMS como hizo tras la dana Tan sencillo y directo como un mensaje de texto al teléfono móvil. Ese es el método que están estudiando en la Conselleria de Sanidad para alertar a la población sobre los riesgos por las altas temperaturas. De momento, es solo una idea, difundida por el conseller Marciano Gómez este lunes en un acto en Almàssera; pero podría empezar a usarse el próximo verano con dos informaciones relevantes: el nivel de riesgo por altas temperaturas según municipios y consejos para protegerse del calor. Cabe recordar que son cinco los fallecimientos registrados en 2025 por golpes de calor. "La Conselleria de Sanidad está trabajando para prevenir el golpe de calor y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad", ha explicado el titular de Sanidad. "El envío de mensajes es una forma más fácil, cómoda y directa".

Una piscina abre por la noche cuando hay olas de calor. / Mediterráneo Figueroles abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor Castellón es un horno, y hay pocos puntos de la provincia que se libran de ello. Una situación que también se da prácticamente en toda España, ante un aumento de las temperaturas que no solo es intenso, sino que se alarga durante varios días. Para aliviar los efectos entre los vecinos, hay municipios que aplican soluciones imaginativas. Uno de ellos es Figueroles, que abre la piscina municipal cada vez que hay una ola de calor decretada. 👉🏻 Entra aquí para leer la noticia completa

La Generalitat desaconseja actos de 'bous al carrer' entre las 12 y las 19 horas por el calor extremo La Generalitat Valenciana recomienda a los municipios valencianos no realizar festejos de 'bous al carrer' en las horas centrales del día, entre las 12 y las 19 horas, debido a las altas temperaturas. Así lo ha transmitido la Conselleria de Emergencias e Interior, mediante una circular, a los municipios que tienen previsto realizar este tipo de actos en los próximos días; sobre todo, mientras persistan las alertas por máximas elevadas. 👉🏻 Entra aquí para leer la noticia completa