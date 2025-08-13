En Directo

En directo: Ola de calor y extremo riesgo de incendios en Castellón

La Generalitat valenciana mantiene la preemergencia nivel 3 en la provincia debido a las altas temperaturas

Un camión de los bomberos de la Diputación de Castellón en una imagen de archivo.

Un camión de los bomberos de la Diputación de Castellón en una imagen de archivo. / Mediterráneo

Adrián Bachero

Castellón

La ola de calor ha activado todas las alarmas por riesgo de incendio forestal en Castellón. Desde el pasado lunes 11 de agosto, la provincia está registrando unas temperaturas máximas de récord y pese a que en los próximos días los grados irán en un ligero descenso, el calor sofocante volverá el fin de semana.

Las autoridades piden precaución en los montes de la provincia e informan que si se ve humo o fuego hay que llamar al 112.

Por otro lado, en España hay diferentes focos activos en estos momentos. Puedes seguir el directo de los incendios en el resto del territorio español aquí. Los fuegos han causado ya dos víctimas mortales: un trabajador que falleció en una hípica de la localidad madrileña de Tres Cantos alcanzada por las llamas y un voluntario que trabajaba en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre la provincia de León.

