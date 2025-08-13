Embarazadas denuncian largas esperas en consultas médicas sin aire acondicionado en Castelló
La queja ocurre en un centro de la capital de la Plana
Una zona poco acondicionada para las altas temperaturas y largas esperas. Esta es la situación que denuncia una mujer embarazada a Mediterráneo, que debía hacerse una prueba en la consulta de Obstetricia del centro de especialidades Jaume I de Castelló, situado junto a Huerto Sogueros.
La provincia se encuentra en una ola de calor, que el lunes alcanzó un primer pico de temperaturas que llegó a sobrepasar los 40 grados en algunos municipios. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, advierte de que el calor intenso regresará a partir del fin de semana, y que se prevé que vuelvan a batirse los actuales récords de calor en la provincia.
Sin aire acondicionado
"Tenía hora a las 10.20 horas, y no he entrado hasta las 12.10, lo que supone un retraso de más de hora y media", relata la afectada. "Estábamos todas las embarazadas en la sala de espera, que está en una zona sin aire acondicionado, en plena ola de calor y todas con el abanico; me parece una situación tercermundista", añade.
Algunas usuarias han llegado a presentar una nota de queja. "A las 9.30 horas ya había gente que acumulaba una hora de retraso, y nos consta que es un problema que se repite con frecuencia", concluye. Un retraso que exaspera a las mujeres pendientes de hacerse una ecografía, y que molesta aún más si se sufre calor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crisis de una veterana industria de Castellón: comienza la fase de liquidación
- Castellón apunta a salvarse de la ola de calor por un motivo específico
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor
- El Gobierno concede 800.000 euros a una empresa de Castellón y generará nuevos empleos
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón