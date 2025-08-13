Embarazadas denuncian largas esperas en consultas médicas sin aire acondicionado en Castelló

Una zona poco acondicionada para las altas temperaturas y largas esperas. Esta es la situación que denuncia una mujer embarazada a Mediterráneo, que debía hacerse una prueba en la consulta de Obstetricia del centro de especialidades Jaume I de Castelló, situado junto a Huerto Sogueros.

La provincia se encuentra en una ola de calor, que el lunes alcanzó un primer pico de temperaturas que llegó a sobrepasar los 40 grados en algunos municipios. La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, advierte de que el calor intenso regresará a partir del fin de semana, y que se prevé que vuelvan a batirse los actuales récords de calor en la provincia.

Sin aire acondicionado

"Tenía hora a las 10.20 horas, y no he entrado hasta las 12.10, lo que supone un retraso de más de hora y media", relata la afectada. "Estábamos todas las embarazadas en la sala de espera, que está en una zona sin aire acondicionado, en plena ola de calor y todas con el abanico; me parece una situación tercermundista", añade.

Algunas usuarias han llegado a presentar una nota de queja. "A las 9.30 horas ya había gente que acumulaba una hora de retraso, y nos consta que es un problema que se repite con frecuencia", concluye. Un retraso que exaspera a las mujeres pendientes de hacerse una ecografía, y que molesta aún más si se sufre calor.