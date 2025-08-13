Ola de calor y riesgo de incendios: el aviso de Aemet de lo que se avecina en Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido este miércoles de la situación muy adversa que se avecina los próximos días a causa de las altas temperaturas en Castellón, Valencia y Alicante, donde la ola de calor persistente dará lugar a que las 3 primeras semanas de agosto serán las más cálidas desde, al menos, 1950. Mediterráneo te mantendrá informado de la ola de calor y la alerta de incendios en este enlace.

En redes sociales ha advertido de los "impactos" que estas circunstancias pueden tener en la salud de las personas más vulnerables y en los incendios forestales.

Calor y rayos

Según explica, de cara a los incendios forestales, la situación de lunes y martes puede ser muy adversa a causa del calor y de las posibles tormentas, que localmente pueden ser de poca precipitación o secas, con rayos que pueden dar lugar a incendios. En el caso de Castellón, estos afectarían al interior sobre todo al sur.

Mapa de rayos previstos para el lunes y el martes / Aemet

Asimismo, a partir del viernes se va a producir un nuevo pico cálido, muy intenso el sábado y el domingo, con tendencia a un ligero descenso a partir del lunes, pero todavía con temperaturas significativamente altas.

Aunque los primeros días de agosto fueron frescos, la ola de calor persistente que se va a prolongar al menos hasta el lunes, va a dar lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas en la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950.

El lunes descienden algo las temperaturas, pero la situación de una vaguada al oeste de la Península dará lugar a un cambio en la situación meteorológica, con más inestabilidad y tormentas en el interior, que localmente pueden ser con poca precipitación o secas.

Riesgo extremo

Además, este miércoles por la tarde también se pueden producir tormentas en el interior, sobre todo en la mitad norte. De hecho la Conselleria de Emergencias y el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han advertido del nivel extremo de riesgo de incendios este miércoles.