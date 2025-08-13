Treinta colegios e institutos de Castellón darán repaso de Matemáticas el próximo curso

Refuerzo de Matemáticas en Primaria, ESO y FP básica. Es una de las medidas que anuncia la Conselleria de Educación para el próximo curso en las aulas de 26 colegios y cuatro institutos de Castellón (277 en toda la Comunitat, 205 de Primaria y 72 de Secundaria), con una inversión de más de 21,7 millones de euros, tras los resultados registrados por España en el informe PISA 2022 en competencia matemática, similares a la media de la OCDE, pero con un descenso significativo respecto a los datos logrados en 2012.

Con este fin, los centros recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, con fondos para la adquisición de material y la asignación de 184 puestos docentes para Primaria y 165 puestos en ESO.

El reparto de centros, por provincvias. / Conselleria de Educación

Los porcentajes

“Según estos datos, -ha explicado- el porcentaje de alumnado español en los niveles altos (6%) es inferior al de la media OCDE (9 %). Además, aunque el porcentaje de alumnado español en los niveles bajos de rendimiento (28%) es inferior al de la OCDE (31%), es imprescindible realizar un esfuerzo importante en la reducción de esa cifra. Otro dato significativo es la brecha de género existente en el rendimiento en matemáticas, con un rendimiento medio de los chicos españoles 10 puntos superior al de las chicas. Estos resultados en matemáticas se observan ya, incluso de forma más acusada, en los estudios de evaluación en la Educación Primaria”, ha señalado.

Frente a ello, el Programa de Refuerzo de la competencia matemática tiene como objetivo general “mejorar el nivel de desempeño en competencia matemática del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico en los centros educativos de la Comunitat Valenciana”.

Así, los objetivos específicos de este programa son la atención al alumnado de manera personalizada, trabajar la brecha de género en la competencia matemática, formar a los docentes que impartan matemáticas en las metodologías y en estrategias para el aprendizaje competencial de las matemáticas y asesorar y acompañar a los centros en el desarrollo de planes específicos de mejora de la competencia matemática.

Con este fin, los 277 centros participantes en la Comunitat Valenciana recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, a través de una red de 22 asesores específicos del programa.

Competencia matemática

La competencia matemática se define como la capacidad de desarrollar y aplicar el razonamiento matemático para resolver problemas en contextos diversos. “El desarrollo del pensamiento matemático es fundamental para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes, por lo que es esencial que el alumnado adquiera habilidades en razonamiento matemático, resolución de problemas y otros procesos matemáticos que le permitan afrontar un mundo cada vez más complejo”, ha apuntado Escrig.

Para conseguir este objetivo “es crucial identificar y aplicar prácticas y estrategias de enseñanza que tengan un impacto positivo en el aprendizaje de las matemáticas, ya que enseñar matemáticas con excelencia no solo requiere conocimiento del contenido, sino también una comprensión profunda de cómo aprende el alumnado y qué aspectos los pueden resultar más difíciles”, aspectos que se espera mejorar y aplicar con este Programa de Refuerzo.