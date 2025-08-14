El abandono del campo dispara el riesgo de incendios de gran calado

Más del 65% del monte está en manos privadas y la falta de rentabilidad favorece que no se aproveche

Bomberos en una imagen de archivo actuando en un incendio en Castellón

Carmen Tomás

El abandono del campo, debido a la falta de relevo generacional, dispara el riesgo de incendios forestales de gran calado. «A menor actividad agraria y campos cultivados y de gestión de zonas rurales, más riesgo de incendios virulentos. Cuanta menos actividad ganadera extensiva, más maleza y más fuegos», advierte Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora.

Más del 65% del monte está en manos privadas y la falta de rentabilidad hace que no se aproveche. «La gente que cuida y vive del campo está en regresión y cuantos menos campos agrícolas tengamos menos zonas de defensa tenemos», advirtieron desde la Asociación de Profesional de Agentes Medioambientales en Castellón (APAMCV).

Ayudas para proteger pueblos y hacer vías para atacar el fuego

Según señalaron, actualmente se están aportando a los ayuntamientos fondos estratégicos de prevención de incendios forestales para la realización de trabajos en la interfaz urbana forestal para que los pueblos estén a salvo con cortafuegos y vías de evacuación y facilitar el acceso a los bomberos cuando se produce un incendio con la adecuación de pistas. «Nosotros hacemos un seguimiento de cómo se ejecutan y nos coordinamos con los bomberos. Se han hecho trabajos en Ayódar, Jérica... Pero estas ayudas se limitan a montes públicos o a determinadas zonas de los pueblos», señalan desde el colectivo de agentes medioambientales.

