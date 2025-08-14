El aeropuerto de Castellón toma impulso y escala otro puesto: ya supera a 18 de Aena

El aeropuerto de Castellón sigue ganando peso dentro del territorio nacional y consigue subir un escalón más en la clasificación del sistema aeroportuario, superando ya a 18 instalaciones gestionadas por la empresa pública Aena.

Así lo muestran los datos publicados esta misma semana sobre el tráfico aeroportuario del acumulado hasta el mes de julio, que al cruzarlos con los trasladados anteriormente por Aerocas y publicados por este diario, aúpan a la base de Vilanova d’Alcolea, por ahora una posición.

Tras superar los 40.000 en un mes

La infraestructura castellonense, en concreto, contabiliza entre los primeros siete meses del año 176.779 pasajeros después de haber roto la barrera de 40.000 usuarios en un mes en julio, el máximo histórico de su trayectoria.

De esta forma, el aeropuerto de Castellón se sitúa justo detrás del de San Sebastián, que contabiliza 275.124 viajeros. Por debajo, entre las 18 bases nacionales cuyos resultados mejora, se encuentra inmediatamente el aeropuerto de El Hierro, con 174.532 pasajeros hasta julio; siguiéndole el de Vitoria, con 172.028 usuarios; y el de Pamplona, con 133.375, siendo estas bases con las que suele disputarse Castellón su posición en esta clasificación en los últimos años.

De la Gomera a Huesca

Más por debajo aparecen en el listado de Aena infraestructuras como las de la Gomera (72.166), Badajoz (59.033), Ceuta (50.291), Valladolid (47.179), León (40.189), Algeciras (22.236), Salamanca (15.130), Logroño (12.900), Córdoba (10.650), Son Bonet (6.148), Sabadell (2.894), Burgos (2.389), Madrid-Cuatro Vientos (1.404), Albacete (1.246) y, por último, Huesca-Pirineos (658).

Cabe recordar que el aeropuerto de Castellón logra estos resultados al estar operando la mayor cantidad de rutas comerciales de su historia. En concreto, la provincia está conectada con 14 destinos nacionales e internacionales. Se trata, dentro de España, de Palma de Mallorca, Bilbao, Asturias y Madrid, permitiendo conectar este último con otras líneas de la red de Iberia. Al extranjero se puede viajar en estos momentos desde Castellón a Oporto, Londres, Milán, Berlín, Budapest, Cracovia, Bucarest, Cluj-Napoca, Düsseldorf Weeze y Bruselas.