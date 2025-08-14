Castellón gana en julio casi 1.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 2% más

La Seguridad Social ha ganado una media de casi mil afiliados extranjeros en julio en Castellón, 894, lo que supone un 2,69 por ciento más que en el mes anterior, posisionándose por encima de la media autonómica, hasta alcanzar los 46.728. En tasa interanual, la variación es del 7,84%, al sumar en un año 3.397 ocupados foráneos, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Por sectores, la afiliación extranjea se concentra, tanto el Régimen General -mayoritario- como entre los autónomos, en la hostelería, el comercio y los talleres mecánicos, la industria y la construcción. En la distribución de los datos por género, hay más cotizantes hombres (26.871) que mujeres (19.858), con predominancia de los procedentes de fuera de la Unión Europea (UE), 15.232, con colombianos, marroquís y venezolanos en el 'top tres', al frente a los 11.639 europeos, principalmente procedentes de Rumanía.

La construcción es uno de los sectores con mayor afiliación extranjera. / Pilar Cortes

La Comunitat Valenciana suma 5.590 afiliados extranjeros en julio, lo que supone un 1,56 por ciento más que en el mes anterior, hasta alcanzar los 364.195 En tasa interanual, la variación fue del 11,83%, al sumar en un año 38.532 ocupados foráneos. En cambio, en el conjunto del país el sistema perdió un promedio de 4.667 afiliados extranjeros en el séptimo mes, un 0,15% menos que en junio, con lo que julio de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados extranjeros, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De los más de 364.195 cotizantes extranjeros en la Comunitat, y que representan el 16,35% del total en la región, la mayoría son hombres (206.397 , frente a 157.797 mujeres). Por procedencia, el grueso --237.517 - pertenecían a estados no comunitarios, en tanto que los otros 126.677 eran de países de la Unión Europea.

Atendiendo a la actividad que desempeñan, la inmensa mayoría se encuadra dentro del Régimen General, el más numeroso del sistema, con 284.620, dentro del cual 12.046 extranjeros pertenecen al servicio especial del hogar y 18.857, al agrario. Además, hay 78.958 foráneos autonómos y 616 trabajadores del mar.

Evolución interanual estatal. / .

Datos nacionales

Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.

El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.