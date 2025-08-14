Castellón vuelve a ser la provincia de España donde más suben los precios

Como ya ocurriera en el mes de junio, Castellón se vuelve a situar en este mes de julio como la provincia en la que más ha subido el Índice de Precios al Consumo (IPC) de toda España.

Con un 3,6% de incremento en comparación con el año pasado, Castellón supera la media nacional, que se queda en el 2,7, y está un 0,4% por encima de la autonómica, que se queda en un incremento interanual del 3,2%. Es decir, que el encarecimiento del coste de la vida no da tregua a los castellonenses este verano.

Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Castellón encabeza el ranking nacional donde todas las provincias han visto aumentar su IPC por encima del 2%. Detrás de Castellón, se encuentran en este listado Baleares (3,5%), Ceuta (3,4%) y Salamanca (3,3%).

Por su parte, a nivel autonómico, también Castellón se sitúa como líder de este particular listado, aunque el incremento de precios ha seguido una tendencia similar en las otras dos provincias de la Comunitat Valenciana. Valencia ha marcado el mismo porcentaje que el regional, con un 3,2% y en Alicante los precios han subido, en el último año, un 3,1%.

El único dato relativamente positivo es que el IPC ha bajado un 0,1%, en comparación con el mes pasado. Sin embargo, el acumulado desde que inició el año es de 2,7%. El mínimo descenso mensual de los precios se repite en el ámbito nacional. Por su parte, la subida del coste de la vida en España, desde que se inició 2025, es del 1,9%, un 0,8% menor que en la provincia de Castelló.

Vivienda y hostelería

Como sucediera el mes pasado, los productos y servicios que más empujan, en este incremento, son vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El incremento alcanza el 13,7%. También tira del carro de la subida el ámbito de hoteles y restaurantes que se han marcado una subida del 5,1%.

Además, destaca el aumento en tabaco y bebidas alcohólicas que, en el último año, ha sido del 4,7%. El único concepto que desciende, y solo en un 0,3%, es el transporte.

Si se atiende a los subgrupos, dato que ofrece el INE, bienes de consumo habituales como el agua y otros servicios relacionados con la vivienda (26,2%) y electricidad, gas y otros combustibles (13,4%) son los que sufren una subida más considerable a nivel interanual.

Valoraciones

Desde la Cámara de Comercio, su director gerente, Javi Valls, ha apuntado al alquiler y a los servicios de alojamiento como dos de los ámbitos que más han influido en este incremento del IPC. «Entre los bienes y servicios que más han influido en que Castellón tenga ese mayor incremento del IPC, observamos el alquiler de vivienda, ya que si la media nacional es de un 2,4, en nuestra provincia es de un 3,9.

También se aprecia un gran incremento en los servicios de alojamiento, donde la media española se sitúa en un 23,9%, mientras que en la provincia pasamos al 43,7% casi veinte puntos de diferencia», explicó.

Valls ha añadido que «sin entrar en un análisis exhaustivo, podemos apreciar una cierta vinculación de ese incremento de la variación anual del IPC en la provincia con el sector turístico. Aparte, hay que recordar la influencia de aquellos bienes y servicios que han tenido un incremento importante pero similar en el conjunto del estado, como la electricidad, el gas y otros combustibles, con un 13,7%».

Por su parte, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana han apuntado que "la subida de la electricidad y los carburantes, que son los sectores que más han incrementado el alza del IPC, se refleja de forma inmediata en las facturas domésticas y en el precio del transporte, afectando negativamente a la economía familiar ya muy castigada por el encarecimiento del coste de la vivienda y de la alimentación y, precisamente, en un momento de mayor gasto por las vacaciones de verano y a las puertas de la cuesta de septiembre, con los gastos de la vuelta al cole como principal motivo de preocupación".

Además, han recomendado "buscar promociones y descuentos sin dejar de lado la calidad, fomentar la compra en comercios de proximidad y tiendas de barrio, comprar productos de temporada, evitar la compra compulsiva de los anuncios y ofertas de las plataformas de comercio electrónico y reducir el consumo energético innecesario".

Por su parte, han llamado a "evitar sobre todo, acudir a sistemas de financiación o créditos rápidos que puedan suponer un sobreendeudamiento y perjudiquen aún más la economía familiar con nuevos préstamos o hipotecas, así como contratar servicios o productos de inversión sin el adecuado asesoramiento o que aparezcan por canales de dudosa fiabilidad, como pueden ser las redes sociales o servicios de mensajería instantánea.

Aparte, han señalado que "en este contexto, es fundamental que Castellón cuente con organismos eficaces para la protección de las personas consumidoras y usuarias, para la defensa de sus derechos y para la vigilancia de los mercados".