Un científico brillante y cercano

Federico García Moliner ha fallecido el 14 de agosto en la ciudad de Castellón de la Plana a los 95 años de edad. Nacido en Borriana en 1930, en el seno de una familia de jueces y abogados, pertenece a la generación de españoles cuya primera etapa de la vida estuvo marcada por la Guerra Civil. Su infancia transcurrió entre Sant Mateu, su pueblo de adopción y La Salzadella, su pueblo de acogida. A pesar de las dificultades que sufrió su familia desde el inicio del conflicto armado y tras su finalización, aquellos años en los pueblos siempre fueron recordados con cariño y marcaron un vínculo que ha perdurado incluso cuando residió en el extranjero.

La vida de Federico, un hombre tan brillante como cercano y afable, es un ejemplo de superación y de tenacidad. Si algo me ha impresionado de su trayectoria no es tanto el hecho de haber recibido los más altos reconocimientos nacionales e internacionales (doctor por varias universidades, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Honorary Fellow del Fitzwilliam College de Cambridge, etc.), sino el esfuerzo que hizo para poder ir a estudiar al Instituto Ribalta de Castellón, cuando era un niño y ni siquiera vivía con sus padres por los estragos de la guerra. Con poco más de diez años se preparó varios cursos enteros estudiando en la casa de su tío Paco Pavía y asesorado de vez en cuando por don Paco Baila, maestro de Sant Mateu, para superar el examen correspondiente en una sola prueba “por libre”. Estudió solo, siendo un chaval, con sacrificio y con el único objetivo de conseguir una beca para poder ir al instituto. Hizo lo que debía y consiguió su premio. De aquellos años decía: “Aún recuerdo la emoción de los exámenes de primero en el Ribalta. El viaje a Castellón en el autobús de línea. El corazón latiendo muy fuerte al entrar en aquel imponente edificio”.

En el Instituto Ribalta de la capital destacó como un alumno excelente en todos los cursos y consolidó un grupo de amigos a los que siempre estuvo unido. Los recuerdos de este centro docente, que en la actualidad custodia todos los originales de sus títulos y condecoraciones, son inmejorables. Allí descubrió, gracias al profesor don Luis Castaño, su vocación como físico.

El paso por la Facultad de Física de la Universidad Complutense, donde fue el mejor estudiante de toda la universidad, no tuvo mayor relevancia, pero le abrió las puertas de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), el principal centro de investigación de física en Europa a mediados del siglo pasado, al ser becado para realizar allí el doctorado. El mismo doctorado fue, a su vez, algo singularísimo por el poco tiempo en que lo completó, porque lo relacionó con destacados científicos y porque lo enfiló hacia los Estados Unidos. Pero más allá de esto, que no es poco, el paso por Cambridge le permitió conocer a la que sería su compañera toda la vida, Carmen Gil Fernández, una joven investigadora en virus animales que completaba allí sus cursos de doctorado. La vio por primera vez en las puertas de una iglesia a la que acudían estudiantes polacos y españoles, porque un amigo le anunció la llegada de una chica preciosa que tenía que conocer.

Su proyecto de vida con Carmen le llevó a residir varios años en Estados Unidos, en un departamento donde desempeñaba su trabajo en contacto directo con varios premios nobel de física, incluyendo al único ser humano galardonado dos veces en la misma materia, John Bardeen, con quien entabló una especial amistad.

Su patriotismo, entendido en el mejor sentido de la palabra y su lealtad hacia su país, España y también hacia Castellón durante los últimos años de su vida profesional, explican su rechazo a atractivas ofertas económicas en el extranjero, donde hubiese podido llegar aún más lejos. Esta circunstancia fue destacada por el (entonces) príncipe de Asturias en el discurso de entrega de premio que llevaba su nombre.

A lo largo de su vida tuvo la oportunidad de conocer a muchas personalidades que han marcado la historia reciente de la humanidad en todos los ámbitos: la ciencia, el arte, la política, etc. En mis conversaciones con él, durante los últimos años de su vida, no dejó de sorprenderme la naturalidad con la que narraba experiencias tan variopintas como las ocasiones que fue invitado por el duque de Edimburgoa comer en petit comité en el Palacio de Buckingham, el día en que, al terminar una conferencia en Estados Unidos, se le acercó el director de la CIA para saludarle o el impacto humano y científico que le produjo conocer al gran físico JózefRotblad, un hombre cuya trayectoria le marcó profundamente

Su visión solidaria del mundo le animó a colaborar activamente con el desarrollo científico de los países menos favorecidos, en especial de Iberoamérica y a comprometerse con distintas organizaciones, como el prestigioso movimiento Pugwash (Premio Nobel de la paz), consiguiendo atraer a la ciudad de Castellón varias reuniones, las únicas celebradas en España.

Tras residir desde 1996 en Castellón de Plana y dirigir la Cátedra de Ciencia Contemporánea de la Universitat Jaume I de Castelló, en el año 2023 la Diputación de Castellón le concedió la Medalla de Oro y la Alta Distinción, un reconocimiento que le hizo especial ilusión y que tuve que recibir en su nombre, debido a su avanzada edad. En el discurso de aceptación mencionamos algunos de los aspectos más relevantes de Federico, destacando su capacidad de perdonar y su apuesta por la reconciliación. Este mensaje lo reiteró siempre que pudo a sus nietos, como expresión de una sabia generosidad que le permitió ignorar lo que es el rencor. En su casa familiar le enseñaron a respetar a personas de distintas ideas y creencias y a defender la paz por encima de todo.

Por deseo de mis padres, el material científico, publicaciones, libros y documentos de Carmen Gil Fernández y de Federico García Moliner ha sido donado a la Diputación de Castellón, cuyo Servicio de Archivo ha realizado una completa y rigurosa catalogación, para que pueda ser utilizado por futuros investigadores.

Atendiendo a su deseo, los restos mortales del científico castellonense reposarán en el panteón familiar de Sant Mateu junto a Carmen, la persona a quien más amó durante toda su vida.

Víctor García Gil