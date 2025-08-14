La Diputació coordina els 750 efectius del Consorci de Bombers per a protegir la província
"Cada dia es treballa amb la prioritat d'evitar el foc", assenyala el diputat provincial de l'àrea, David Vicente
La Diputació Provincial de Castelló coordina als 750 professionals que formen part del Consorci Provincial de Bombers amb l'objectiu de protegir la província.
Altes temperatures
Així ho ha manifestat aquest divendres el diputat provincial de l’àrea, David Vicente, qui ha assenyalat que davant les altes temperatures “que estem registrant en estes dates, el Govern Provincial està preparat per a ser eficaç i àgil en l'extinció del foc”. “La prioritat és previndre, des de la conscienciació ciutadana, com hem fet a través de la campanya ‘El foc no avisa, evita'l’”.
A esta iniciativa se suma el treball professional “d'una plantilla operativa les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any”. Un dispositiu format per 750 efectius, entre voluntaris, protecció civil i bombers professionals, que es nodrix de mitjans propis del Departament de Bombers de la Diputació de Castelló i mitjans de la Generalitat assignats a este departament.
Mobilització total
Professionals mobilitzats amb 200 vehicles, 5 mitjans aeris: 3 avions (2 de càrrega en terra i un amfibi) i 2 helicòpters dotats d'Unitat Helitransportada de Bombers Forestals (GVA); 4 parcs de Bombers Professionals; URM (Unitat de Rescat de Muntanya); URA (Unitat de Rescat Aquàtic); URS (Unitat de Rescat i Salvament); 5 parcs de Bombers Voluntaris, 18 Unitats de Bombers Forestals de Generalitat assignades al Consorci, UML (Unitat de Maquinària i Logística) i Unitat de Voluntaris de Protecció Civil de Diputació.
Un operatiu reforçat amb la incorporació de dos nous coordinadors forestals completant la secció forestal que queda formada per 13 coordinadors forestals i 4 tècnics. També s'han incorporat 7 nous oficials amb el que l'escala de Direccions de bombers queda completada amb 9 oficials. Així mateix, està previst per a principis de la temporada d'estiu la incorporació de 2 nous camions BRP (Bomba Rural Pesada) que reforçaran les unitats actuals d'esta mena de vehicles destinats, entre altres, a la intervenció en incendis forestals. Quant a la UML (Unitat de maquinària i logística) ha incorporat recentment una nova pala carregadora frontal amb el que augmenta les seues capacitats de suport a bombers en incendis amb un total de (4 pales carregadores, 2 mixtes i 2 tractors desbrossadora).
