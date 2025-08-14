Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes

Salud, ingenierías y magisterio son las especialidades copan el top ten de las carreras más buscadas en la Universitat Jaume I (UJI) para el curso que viene, que arranca el 8 de septiembre en el campus de RiuSec. Es tal la fiebre por estudiar un grado sanitario que Medicina, Enfermería y Psicología han sumado más de 10.000 solicitudes de plaza de primera opción.

Pero, ¿cuáles son las carreras con menos demanda? En la otra cara de la moneda, cuatro son los estudios con demanda cero, o escasa, en Castellón, y son las únicas que, tras el último procedimiento de adjudicación de plazas, tienen vacantes, según el Servicio de Gestión de Docencia y Esatudiantado de la Jaume I, en una resolución firmada por la rectora, Eva Alcón, el pasado 23 de julio.

Son los grados de Historia y Patrimonio, Humanidades y Turismo, que apenas recibieron 3, 17 y 19 solicitudes en primera opción para 60, 60 y 75 plazas, respectivamente. Apenas llenan entre el 5% y el 28,3% de sus aulas, por lo que ocupan el podio de las titulaciones con menos tirón, según el informe de la Comisión Gestora de Preinscripción Universitaria.

Alumnos de las PAU, en los pasados exámenes en la UJI. / Kmy Ros

Un 5 raso para entrar

Y, mientras para entrar en Turismo y en Humanidades vale con un aprobado raso -un 5- en la primera y posteriores adjudicaciones hasta el pasado día 30, Historia y Patrimonio se revaloriza, y gana adeptos entre las segundas y terceras opciones, con un 6,21 en la última convocatoria, a falta de las cinco que faltan, los próximos 4, 11, 18 y 25 de septiembre, y 2 de octubre, días en los que las listas correrán según el listado de orden de preferencias del estudiantado.

Este curso, sin embargo, se ha colado una cuarta carrera en este grupo. Se trata de Traducción e Interpretación, que, pese a tener 97 solicitudes iniciales para 90 plazas, se ha quedado al descubierto y ha entrado a engrosar la lista de vacantes, pasando de una nota de corte, en junio, de 8,09 (un 9,6 en el curso 2024/25), a un 5 pelado en la última tanda. Eso quiere decir que su puntuación cae en tres puntos sobre la previsión inicial.

Traducción suma plazas libres junto a Historia, Humanidades y Turismo, en un curso en el que las notas caen hasta 3 puntos en las adjudicaciones

No son las únicas

A ellas, se suma Gestión y Administración Pública, con 34 adscritos para 70 puestos, y un 5,382 de puntuación de acceso, frente al 6,573 que se pedía de inicio, pero cuyos grupos se han ido cerrando en las diferentes convocatorias, en las que el alumnado salta de unas titulaciones a otras dependiendo de las notas y de las vacantes. Inteligencia Robótica (35), Ingeniería Química (41), Relaciones Laborales (41), Matemática Computacional (41), Periodismo (44) y el doble grado de ADE y Derecho (45) se han ido llenando convocatoria a convocatoria de adjudicación.

La Universitat Jaume I cerró el curso pasado el periodo de matrícula con una ocupación del 96,74% de las plazas de nuevo ingreso, con 2.818 inscritos en sus 35 grados. Este septiembre, RiuSec estrena, además, el doble grado de Maestro de Infantil y Primaria y Negocios Internacionales. Y, como ocurre cada curso, son unas décimas en unos casos y hasta tres puntos en otros los que rebajan las notas y aumentan las expectativas del estuiantado, que no puede entrar a la primera en una Ingeniería Química (9,432) pero sí a la cuarta (7,893), como ejemplo generalizado en 34 de los 37 grados.