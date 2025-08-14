Máxima alerta en Castellón ante el riesgo extremo de incendios durante el puente

Máxima alerta en Castellón ante el riesgo extremo de incendios forestales que la Conselleria de Emergencias e Interior ha extendido hasta el lunes 18 de agosto, debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología ha advertido que a partir de este viernes habrá un nuevo pico cálido, que será muy intenso el sábado y el domingo y que la situación el lunes y martes "puede ser muy adversa a causa del calor y de las posibles tormentas, que localmente pueden ser de poca precipitación o secas".

Dispositivo de 750 efectivos

El Consorcio Provincial de Bomberos de Diputación gestionará un dispositivo de 750 efectivos para la prevención y extinción de incendios sumando voluntarios, protección civil y bomberos profesionales, unidades forestales y medios aéreos. "Nosotros tenemos todos los efectivos disponibles", ha explicado Fernando Pérez, jefe de la sección forestal del Consorcio Provincial de Bomberos.

Un cóctel explosivo

Pérez ha señalado que estamos en la situación más desfavorable del año hasta la fecha, ya que "además de estar en pleno verano, con la vegetación estresada se une el riesgo de tormentas secas que traerán rayos". La situación es similar a otros años, pero, este, al haber llovido más, la vegetación se ha desarrollado y hay más. Sin embargo, con las elevadísimas temperaturas y la vegetación estresada y seca es más fácil que pueda arder, según explican desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales en Castellón.

Este miécoles, de hecho, saltaron las alarmas cuando el Consorcio tuvo que movilizarse tras recibir sobre las 20.30 horas el aviso de un incendio de vegetación por posible caída de un rayo en la zona del Remolcador en Xodos. Enviaron dos unidades de Bomberos Diputación, otras dos de bomberos forestales de la Generalitat, un helicóptero con UBF helitransportada y dos aviones, pero finalmente se trató de una falsa alarma.

De hecho Aemet ha activado el riesgo extremo de incendio para los próximos días

Reunión de coordinación autonómica

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat mantuvo este miércoles una reunión de coordinación para "estar todos perfectamente informados de la situación meteorológica a la que nos vamos a enfrentar los próximos días, coordinar todos los dispositivos y, sobre todo, tomar algunas medidas extraordinarias", señaló Irene Rodríguez, secretaria autonómica de Emergencias e Interior, quien aseguró que "todos los dispositivos estarán preparados para hacer estos cuidados intensivos". Así, recordó que está prohibido el uso del fuego, pirotecnia y trabajos mecánicos en terrenos forestales. Además, Rodríguez instó a llamar al 112 en caso de avistar cualquier humo.

Medidas adicionales

Desde la Conselleria de Medio Ambiente señalaron que, como medidas adicionales se han limitado las actividades que se realizan desde los centros de cada uno de los parques naturales para evitar riesgos. Además, se prohíben en zonas recreativas las barbacoas y el fuego. Por otro lado, desde el servicio de Prevención de Incendios se ha programado para esta semana vuelos de vigilancia con helicóptero que complementa la labor de los 65 observatorios forestales para que en caso de conato se pueda comunicar rápidamente y que los servicios de emergencia puedan sofocarlo a la mayor brevedad. Raúl Mérida, secretario autonómico, señalaba que los observatorios están trabajando intensamente para evitar un gran incendio.

Consejos

"Pedimos no hacer fuego, no tirar basuras, no fumar en el monte, estar muy pendiente de los canales oficiales de información y llamar al 112 cuando vean humo para activar el dispositivo", insistió el jefe de la sección forestal del Consorcio. Desde la Asociación Asociación Profesional de Agentes Medioambientales pidieron a todos los usuarios del monte tener mucha precaución no solo en lo relativo a hacer fuego, sino también con las colillas, las basuras, los cámping gas y los petardos. Y es que señaló que cualquier chispa puede generar un incendio, sea por una radial, por el encendido de un motor de vehículo en condiciones de altas temperaturas o el cargado de un grupo electrógeno con gasolina.

Y es que la situación en la Península es extremadamente complicada, de momento ya han ardido más de 25.000 hectáreas.

Castelló ciudad

Por su parte, en Castelló ciudad se han incrementado las rutas de vigilancia que cubren el término municipal, así como su tiempo y recorrido, realizándose dos diarias, por la mañana y por la tarede, con peesonal de guardia, en las zonas de terrenos forestales del término y urbanizaciones de montaña, explicó el adjunto a la jefatura de Bomberos de Castelló, Adrián Nicolau. Además, en episodios de riesgo extremo se precintan los paelleros del Pinar. Aun cuando estamos en el periodo de mayor riesgo de lo que va de año por el calor y la ausencia de lluvias, Nicolau apeló a no bajar la guardia en septiembre, pues fuera de los meses de verano también hay riesgos.