Un pueblo de Castellón registra el récord de temperatura máxima del jueves en la Comunitat
Además, Castelló es la capital de la autonomía donde más ha marcado el mercurio
Este jueves, el Ayuntamiento de Castelló ha clausurado los paelleros del Pinar por la prohibición de hacer fuego. Además, los efectos de la ola de calor han llegado hasta los bous al carrer: en Burriana han decidido que el toro previsto para las 18.30 del sábado sea finalmente a las 19, media hora más tarde, para evitar mayor exposición al calor extremo.
La provincia, un horno
Mientras tanto, en un nuevo día de la ola de calor y con todos los ojos puestos en los montes por posibles incendios, municipios como Sorita (35,7ºC) y les Useres (33,6ºC), ambas según los datos que ofrece Avamet, han registrado algunas de las mayores temperaturas autonómicas.
Destaca además el hecho de que Castelló (33,8ºC) fuera la capital valenciana con mayor temperatura, por delante de Alicante (33,7ºC) y València (31,5ºC). De cara a este viernes, la previsión sigue en ascenso, ya que Aemet espera 37ºC de máxima en Castelló y la Conselleria de Sanitat ha puesto 61 municipios en riesgo alto (nivel rojo), dos más que ayer.
¿Qué pueblo ha marcado el récord?
Pero la palma en cuanto al calor se la ha llevado un pueblo del Alt Maestrat. Y es que la máxima temperatura registrada ayer en la Comunitat Valenciana se dio en Atzeneta del Maestrat, con 37,2ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Esos 37,2ºC se alcanzaron, en concreto, a las 15.30 horas, momento a partir del cual el calor fue en remisión, aunque muy ligeramente.
Puedes seguir toda la actualidad de la ola de calor en Castellón en Mediterráneo, en este enlace.
