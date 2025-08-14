¿Cuándo se terminará este calor en Castellón?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió este miércoles de la situación «muy adversa» en los próximos días a causa de las altas temperaturas en la Comunitat, donde la ola de calor persistente dará lugar a que las tres primeras semanas de agosto sean las más cálidas desde, al menos, 1950.

El catedrático Jorge Olcina augura que va a seguir el calor, incluso con un pequeño repunte desde el viernes, y hasta el martes que viene. «Estamos ante una ola de calor muy prolongada en el tiempo. Parece que la situación comenzaría a remitir, como poco, a partir del martes», señala.

40 grados en el interior

Según Aemet, a partir del viernes volverán a subir las temperaturas (Castelló pasará de 34 a 36º) y el sábado seguirán en ascenso. En puntos del interior, como Atzeneta, se pueden llegar a los 40º el sábado (el lunes ya llegaron a 41,3º). El domingo seguirán los valores significativamente elevados en algunas zonas y aunque a partir del lunes tenderán a un ligero descenso, seguirán siendo elevadas.

Hasta cuándo seguirá el calor

Igual que Olcina, el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, destacó los valores nocturnos elevados, ya que las mínimas serán de entre 24 y 25º en la costa. Quereda auguró «pocos cambios» en la evolución atmosférica, que viene presidida por «una gran dorsal de masa de aire africano que se extiende hasta Escandinavia. Tan solo es posible un cambio en los últimos diez días del mes», señaló el experto de la UJI.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior, la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, recuerda tener especial precaución con «las personas mayores, los niños y las personas vulnerables, sobre todo, ante temperaturas tan altas». Subrayó la importancia de «beber abundante agua, no realizar actividades físicas durante las horas de más incidencia del calor y dispensar un cuidado especial a las personas más vulnerables». Sigue informado de la última hora de calor con Mediterráneo.

Consejos de la Conselleria de Sanitat para afrontar las altas temperaturas / SANITAT

Aviso sanitario rojo

La Conselleria de Sanitat ha activado el aviso sanitario rojo para hoy en 59 municipios de Castellón, en las comarcas de Alto Palancia, Baix y Alt Maestrat, els Ports, l’Alcalatén, Plana Alta y Baixa. Desde Sanitat también aconsejan avisar al 112 en caso de tener síntomas de golpe de calor dentro del programa de prevención ante altas temperaturas.