El aeropuerto de Castellón incrementa su actividad comercial con 1.264 vuelos regulares desde enero

El aeropuerto de Castellón ha incrementado su actividad comercial en el presente año, con un total de 1.264 vuelos regulares operados entre enero y julio, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La cifra de vuelos regulares en este periodo es la más alta en la trayectoria de la infraestructura, que opera un total de 14 rutas regulares que conectan con los siguientes destinos: Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias, Bilbao, Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.

En cuanto a los pasajeros, el aeropuerto ha obtenido de enero a julio un total de 176.779, que suponen un 11,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. En el mes de julio, contabiliza 41.433 pasajeros, el mayor registro mensual en la trayectoria de la instalación, que ha superado por primera vez los 40.000 pasajeros mensuales.

Opera 14 rutas

De las 14 rutas que opera el aeropuerto, 10 conectan con destinos europeos, en una apuesta por la internacionalización. Al respecto, cabe destacar la encuesta del INE de ocupación hotelera, que refleja el peso creciente de los turistas extranjeros que visitan la provincia de Castellón, con un incremento en viajeros y pernoctaciones en el primer semestre del año.

Durante la campaña estival, que se extiende desde finales de marzo hasta finales de octubre, el aeropuerto ha programado más de 1.600 vuelos regulares, con una oferta total de 270.000 plazas. Las 14 rutas operativas permiten alcanzar hasta 64 vuelos semanales. Además, este verano se han incorporado cuatro nuevas conexiones con Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.