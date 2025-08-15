Los cámpings resisten como alternativa económica al auge de los pisos turísticos

Este verano los precios de los alquileres vacacionales en Castellón se han disparado casi tanto como las temperaturas de la última semana. La fiebre por un piso turístico ha llevado a peticiones de hasta 2.100 euros por una semana en un apartamento de Benicàssim. Había unas cien ofertas similares rondando los 2.000 euros por toda la provincia. Es por ello que los bolsillos más ajustados han debido buscar alternativas para viajar por la Costa del Azahar... y una de las opciones que rebaja en más de la mitad esos precios disparados han sido los cámpings.

En Cabanes, en el cámping RiberaMar, una parcela estándar rondaba los 350 euros, para los campistas expertos. Y, si bien los que se presentan a continuación son precios también elevados para un cámping, los bungalows para cuatro personas dentro de las instalaciones se ofertaban a 952 euros para siete noches, ocho días. Siempre comparando fechas de temporada alta, sería la mitad del precio que se ha estado pidiendo por un piso turístico.

Experiencia distinta

«Un cámping es completamente distinto pero cada vez es verdad que se parece más a lo que te da el hotel, con bungalows con calidad semejante a la del hotel pero con la libertad de estar con tu bañador desde el minuto uno, sin la etiqueta del hotel y con más socialización», dice a Mediterráneo la gerente de ese cámping, el RiberaMar, Eva Pastor. Ella también es la presidenta de la Asociación Provincial de Cámpings de Castellón, a la que están adscritos 24 centros.

Otro punto fuerte de los establecimientos castellonenses es, según Pastor, la mejora de los mismos en los últimos años, en un terreno en el que históricamente Cataluña ha sido pionera y superior al resto de comunidades autónomas. «Tenemos instalaciones que son referentes a nivel europeo, los empresarios están profesionalizándose y nos estamos quitando el estigma de que quien va de cámping es cutre. Somos verdaderos resorts. Cataluña nos avanzó en un principio pero ahora nosotros estamos a su nivel, si no es que ya los hemos superado», opina la responsable de la patronal provincial.

Autocrítica del sector

La defensa que hace Pastor de su sector también viene con una autocrítica agregada, y es que los cámpings siguen siendo una alternativa más económica que los apartamentos turísticos, sí, pero los precios son muy superiores a los de antes de la pandemia de covid-19. «Pasó el covid y la gente tenía un colchón enorme de ahorros, parecía una barra libre. Ahora esto se ha terminado y considero que hay que echarle freno a los precios, humildemente», subraya Pastor sobre el encarecimiento que ha habido en los cámpings provinciales, remarcando que es su opinión personal al respecto. «Los precios han tocado techo», afirma.

Otra derivada de esta cuestión es la cantidad de visitantes y pernoctaciones. Todavía no hay datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para julio, pero los de junio ya arrojan un descenso de la encuesta de ocupación en cámpings en Castellón. Y la sensación de Pastor es que esto ha continuado en julio y agosto. «No hemos notado que por lo caros que se han puesto los pisos turísticos la gente haya venido más al cámping. Incluso en el sector, lo que me transmiten todos los asociados es que julio no ha revalidado el año anterior. Aunque estamos contentos, había mejor previsión de lo que ha sido», afirma Pastor.

En junio de este 2025 fueron 29.058 visitantes, por los 33.629 del mismo mes de 2024. En cuanto a las pernoctaciones, son 152.458 este año, por las 167.154 del año pasado. Es un descenso de visitantes del 13,6% y un 8,8% menos de pernoctaciones. «Son estancias más cortas y cuesta más llenar», lamenta Pastor.

Tornado dañino en Nules

El cámping Levante de Nules es uno de los que más está sufriendo este verano. «Llegó un tornado, parecía una película, y en cosa de cinco minutos arrasó con todo», explica su administrador, Raúl Robles. Las instalaciones llevan 35 años abiertas y lamentan la falta de implicación del Ayuntamiento tras el tornado, que ha afectado a la zona de vending y wifi. También han notado la bajada general de los visitantes, en un cámping que ofrece su parcela para caravana por 260 euros para 4 personas.

«Además, la aportación del seguro ha sido bastante pequeña para la necesidad que tengo, voy a tener que aportar algo de dinero», lamenta Robles.