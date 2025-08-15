La Diputación amplía un 40% los puntos de recarga de vehículos eléctricos y alcanza las 34 instalaciones

La Diputación Provincial de Castellón ha ampliado un 40% los puntos de recarga de vehículos eléctricos y ha alcanzado un total de 34 instalaciones distribuidas por toda la provincia, de las que la institución asume el mantenimiento con el fin de mejorar la sostenibilidad.

El diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, ha explicado que la corporación provincial "supervisará y tendrá el mantenimiento de los 34 puntos de recarga distribuidos por todo el territorio, facilitando a los municipios más pequeños la oportunidad de tener estas tecnologías de carga de vehículo eléctrico".

La institución provincial ha incrementado de 24 a 34 los puntos de recarga para mejorar la red provincial y facilitar que los vecinos y visitantes puedan desplazarse de forma más eficiente, impulsando la transición hacia un modelo energético más respetuoso con el medio ambiente, ha indicado en un comunicado.

Con esta ampliación "no solo reforzamos nuestro compromiso con la movilidad sostenible, sino también con los municipios más pequeños, garantizando que esta infraestructura de carga llegue a todo el territorio", ha dicho el diputado.

Así, "cualquier persona que quiera visitar Castellón y disfrutar de nuestra tierra, tendrá un aparcamiento para poder recargar el vehículo", ha subrayado José María Andrés, quien ha seguido diciendo que "con ello, favorecemos el turismo y el tránsito de vehículo por nuestros municipios".

En este sentido, el diputado provincial ha manifestado que el objetivo es "fomentar una movilidad más eficiente y sostenible con la apuesta por los vehículos eléctricos, que contribuirán a contrarrestar los efectos del cambio climático en la provincia, reduciendo la huella de carbono y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, gracias a la reducción de contaminantes locales".

La inversión total de este proyecto es de 55.000 euros y la Diputación de Castellón actuará como representante del conjunto de ayuntamientos, por lo que ejercerá las tareas de asesoramiento, coordinación, supervisión y mantenimiento.

De este modo, el responsable del área de Ingeniería Interna ha asegurado que "se realizará asesoramiento técnico en relación con el dimensionamiento de la instalación, estudiando la necesidad de ampliar las instalaciones en función de la demanda del cargador instalado".

Por lo que respecta la gestión telemática de los puntos de recarga, independientemente de las plataformas de visualización propias, los datos serán integrados en la plataforma Smartvillages.

Asimismo, se realizará la integración del punto de recarga en plataformas europeas y en mapas con herramientas de búsqueda de ubicaciones. Y también integrará, a solicitud de los ayuntamientos, una pasarela de pagos cumpliendo las directivas europeas, TPV físico o virtual.