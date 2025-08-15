Los fisioterapeutas de Castellón denuncian esperas de hasta un año en la sanidad pública

Las lesiones más comunes, dentro de su proceso de curación, pueden necesitar la intervención de un fisioterapeuta para una correcta recuperación de los músculos. Pero, en la sanidad pública, el acceso a estos profesionales en la provincia de Castellón es más que complicado. Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana (Icofcv), denuncian esperas con «una media de entre 12 y 52 semanas» para que los pacientes castellonenses tengan cita con uno de estos especialistas.

El decano del Icofcv, Josep Benítez, ha señalado que «en el ámbito público, en la provincia de Castellón, solo se cuenta con unos 150 fisioterapeutas. La falta de personal es muy evidente y eso produce más problemas a largo plazo. Si no se atiende al paciente cuando se debe, con el tiempo necesitará el triple de sesiones por la atrofia que puede sufrir el músculo. Esto supone un incremento en el coste del enfermo para la sanidad pública».

Además de la escasez de personal, Benítez ha apuntado a otras dos razones que alimentan estos retrasos. Por una parte, la falta de coordinación dentro del sistema. Por otro lado, la despoblación interna que sufre Castellón.

«En lugar de que haya una derivación directa desde el médico de familia o el especialista, antes de llegar al fisioterapeuta, se debe pasar por el médico rehabilitador. Ahí se produce un cuello de botella, ya que también existe una carencia de esta clase de médicos», ha dicho. Ante esto, Benítez ha reclamado «poner orden en el funcionamiento. No es posible que, dependiendo del departamento de salud, se trabaje de una manera o de otra dentro de la misma comunidad autónoma».

También ha destacado que la dispersión de la población en el interior de Castellón dificulta su labor. «Hay muchos lugares a los que no se puede llegar con esta falta de personal y eso perjudica a los posibles pacientes», afirma Benítez.

En el ámbito privado

Josep Benítez ha asegurado que todas estas razones empujan a estos profesionales al ámbito privado. «El 70% de los fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana trabajan en la sanidad privada. Ante la espera en el sistema público, el paciente que se lo puede costear debe acudir a un particular».

Para solucionar esta situación, desde Icofcv solicitan más comunicación con el Consell. «Hay poca ahora mismo y querríamos sentarnos para compartir ideas y buscar soluciones al problema», ha comentado Benítez.