Las muertes por calor este verano ya superan a las de todo el estío pasado

Falta todavía más de un mes para el final del verano pero las muertes por calor en la provincia de Castellón ya superan a las de toda la temporada estival de 2024. Así lo asegura la estadística del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas (conocido como MoMo), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Datos demoledores

Han transcurrido 47 días menos (contando hasta final de septiembre), y ya ha habido más fallecimientos «atribuibles al calor», según el MoMo. La cifra se sobrepasa en una semana en la que Castellón atraviesa una ola de calor que durará hasta el próximo martes.

En concreto, este año van 45 muertes por calor en la provincia. Hubo 4 en junio, 36 en julio y, hasta el miércoles, último día contabilizado, había 5 en agosto.

Son cuatro defunciones más a causa de las altas temperaturas en el verano de 2025 que las que hubo en el estío del pasado año, cuando 41 personas perdieron la vida por dicho motivo. Detalladas por meses, en junio hubo 1 muerte (3 menos que este año en el mismo mes); en julio se registraron 12 muertes (24 menos que este último julio, la mayor de las diferencias interanuales); en agosto se lamentaron 22 defunciones (17 más, por el momento); y en septiembre, 6 decesos en total.

Máxima precaución este viernes

De cara a este viernes, la previsión sigue en ascenso, ya que Aemet espera 37ºC de máxima en Castelló y la Conselleria de Sanitat ha puesto 61 municipios en riesgo alto (nivel rojo), dos más que el jueves.

Este jueves, el Ayuntamiento de Castelló clausuró los paelleros del Pinar por la prohibición de hacer fuego. Además, los efectos de la ola de calor llegaron hasta los bous al carrer: en Burriana decidieron que el toro previsto para las 18.30 del sábado sea finalmente a las 19, media hora más tarde para evitar mayor exposición al calor extremo.