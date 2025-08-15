Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón

Hay nuevo millonario en la provincia. El boleto acertante del sorteo del Millón de los Euromillones del viernes 15 de agosto ha sido validado en Castellón con lo que el poseedor se ha llevado un premio valorado en un millón de euros.

En concreto ha sido validado en el despacho receptor nº 24.040 de la Burriana, situado en la plaza Generalitat Valenciana, 8. El código ganador ha sido el SDV75791.

Combinación ganadora

Asimismo, la combinación ganadora de esta noche corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 30, 35, 36 y 40 y las estrellas 02 y 06.

Cómo se juega

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros y medio en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.