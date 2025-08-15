El precio de la vivienda usada no toca techo en Castellón y aumenta un 12% en un año

La tendencia al alza en los precios de la vivienda parece no tocar techo. En este caso, se trata del coste de los inmuebles de segunda mano que, en la provincia de Castellón, han vivido un nuevo repunte de un 12,2% con respecto al mismo mes de 2024.

Así lo indica el índice de precios de los pisos de segunda mano, publicado por el portal Idealista, que señala que el precio del metro cuadrado es de 1.421 euros. Esto se traduce en un incremento de 156 euros desde julio del año pasado, cuando el coste era de 1.265 euros, lo que complica un poco más el acceso a la vivienda en la provincia.

Además, a nivel mensual, Castellón ha sufrido uno de los incrementos más altos de toda España con un 2,1%.

Las cifras se explican por la elevada demanda de los pisos de segunda mano que está empujando su coste. Esta clase de vivienda se ha convertido en la principal alternativa para adquirir un inmueble, ya que los pisos de nueva construcción son escasos y su precio está mucho más alto que el de los inmuebles usados.

Sin embargo, a pesar de que desde el año 2017, cuando en junio con 1.026 euros el metro cuadrado el precio tocó suelo, el dato actual todavía se encuentra alejado del máximo histórico. Este se produjo en julio de 2007, cuando el metro cuadrado costaba 1.953 euros.

Dentro de la Comunitat Valenciana, Castellón sigue siendo la más asequible para comprar una vivienda de estas características. En la provincia de Valencia, el precio medio es de 1.790 euros, después de una subida del 20,1% desde el pasado mes de julio.

En el caso de Alicante, el coste se dispara hasta llegar a los 2.457 euros por metro cuadrado, tras firmar un incremento del 15,9% interanual. Por su parte, la media autonómica también ha subido, en este caso un 18%, lo que la sitúa en 2.271,4 euros el metro cuadrado.

La vivienda de segunda mano, en el ámbito nacional, ha vivido un notable incremento en el último año. El coste se ha elevado hasta los 2.471 euros, después de firmar un crecimiento del 14,7%. Según señala Idealista, es el precio más alto desde que tiene registros.

Capitales de provincia

Castelló ciudad también ha visto aumentar el precio de los inmuebles de segunda mano. En su caso, la variación interanual ha sido de un 12,4%, lo que ha hecho que el coste pase de 1.314 euros el metro cuadrado, a los 1.477 actuales.

A pesar de esto, la variación mensual ha sido de solo un 0,1%. En el listado de capitales, Castelló se sitúa como la novena más asequible de España. En este apartado, lidera Zamora, con 1.152 euros el metro cuadrado, seguida de Jaén en el que el precio es de 1.206 euros.