Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo

Cirat, en el Alto Mijares, presenta un gran ambiente estos días ya que, como muchos pueblos castellonenses, celebra sus fiestas, las de San Bernardo Abad. Lo que quizá no esperaban sus vecinos (multiplicados en agosto) es estar abrasados de esta manera, a casi 40ºC de temperatura. En concreto, la localidad registró este sábado 39,9ºC de máxima y se convirtió así en el récord de calor del día en la provincia, según los datos obtenidos por la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet).

Prácticamente, todo el interior de Castellón experimentó máximas iguales o superiores a los 38º C. Los registros alcanzados en les Useres (l’Alcalatén), con 39,8º C; Jérica (Alto Palancia), con 39,7º C; y Atzeneta del MaestratAlt Maestrat), con 39,4º C; dan cuenta de que varias comarcas sufrieron los efectos de uno de los días más intensos de esta ola de calor que atraviesa el territorio.

En el litoral castellonense, las máximas fueron menos llamativas, aunque la humedad también jugó su papel en aumentar la sensación térmica. Castelló tuvo 33,2ºC; la playa de Benicàssim 30,1ºC; y Benicarló, 32,9ºC.

La noche, por encima de 25ºC

Y no solo el día fue difícil de soportar en los pueblos del interior, ya que las noches volvieron a ser ecuatoriales en algunos puntos. Es decir, con temperaturas mínimas superiores a los 25ºC. En la Serra d’en Garceran (la Plana Alta) nunca bajaron de los 28,0ºC por la noche. Y en la Serratella (Alt Maestrat), su mínima fue de 27,6ºC.

Entre las ciudades más pobladas de Castellón, la Vall d’Uixó (26,1ºC); Onda (26,1ºC); y Burriana (25,1ºC); fueron las que tuvieron más bochorno nocturno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había avisado de que este sábado iba a comenzar una seguidilla de tres días de pico de esta ola de calor, lo que provocó que la gente buscara sofocar el calor de diversas maneras.

Así, las playas de la provincia se llenaron, convirtiéndose en un mar de sombrillas, mientras que muchos optaron por recurrir a los aires acondicionados de los centros comerciales.

Un paisaje radicalmente distinto era el que se veía en las calles de las ciudades, casi vacías bajo el sol de justicia que dominó el día.

La previsión del domingo

Para este domingo, la Conselleria de Sanitat ha decretado aviso de nivel de riesgo alto para 42 municipios de la provincia. Emergències 112, por su parte, estableció en un aviso especial de nivel naranja para el litoral sur y el interior sur de Castellón. El resto de la provincia presenta alerta amarilla.

La previsión de Aemet es similar a la del sábado, con máximas de 40ºC previstas para el interior, en localidades como Segorbe y Montanejos. Sin embargo, las altas temperaturas también se podrían extender hoy hasta el litoral: en Castelló podría haber hasta 39ºC, de nuevo con noche ecuatorial.

Atención a posibles fuegos

El riesgo por posibles incendios otra vez extremo para el domingo, con posibilidad de tormentas secas en el interior, según Emergències. Dichas tormentas, de producirse, pueden favorecer el inicio de fuegos forestales. Todo el operativo, con 750 efectivos coordinado por la Diputación, sigue activo.

Este sábado, solo hubo un pequeño incendio de vegetación en el término de Castelló, que los bomberos de la ciudad apagaron sin mayores problemas. Se declaró alrededor de las 14.30 horas y en un principio se pensó que era en Almassora.