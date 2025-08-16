Castellón, en el ‘top 10’ de las provincias con la hipoteca más baja
El coste medio alcanza los 90.751 euros, uno de los más asequibles a nivel nacional, pero supone un incremento superior a los 7.000 euros con respecto al año pasado cuando era de 83.492 euros
Iván Fernández
A pesar de que los precios de la vivienda mantienen su escalada en Castellón, la provincia se sitúa entre las que cuentan con las hipotecas más asequibles para comprar una vivienda nueva. Así lo demuestran los distintos indicadores financieros que ubican a Castellón en el top 10 de los lugares con una hipoteca media más barata de España.
También se sitúa en el puesto 16 de las provincias con una cuota hipotecaria media más baja y escala hasta la séptima posición en el esfuerzo teórico anual para el pago del primer año de hipoteca.
Según los datos ofrecidos por el informe Tinsa sobre mercados locales, referentes al segundo trimestre de 2025, la hipoteca media en Castellón es de 90.751 euros. Esta cifra coloca a la provincia entre las más asequibles del territorio nacional, en el puesto 10 concretamente. Lugo es la que lidera este listado con un coste medio de 80.155 euros. Le siguen Ciudad Real (80.927) y Zamora (86.948).
Dentro de la Comunitat Valenciana, las hipotecas se disparan en Alicante, donde la cuantía es de 117.911 euros, mientras que en Valencia es de 118.545. Por su parte, la zona más cara para hipotecarse son las islas Baleares donde la hipoteca media es, en estos momentos, de 256.488 euros, por delante de la región de Madrid donde la cifra actual se sitúa en 223.705 euros.
Sin embargo, el coste de la hipoteca ha sufrido un incremento de más de 7.000 euros, en comparación con el mismo trimestre del año pasado. En aquel momento, una hipoteca para comprar una vivienda nueva era de 83.492 euros.
Cuota menor a 500 euros
También figura Castellón entre los territorios más asequibles en cuanto a la cuota hipotecaria media, aunque en este caso se descuelga de los diez primeros puestos. En este registro, la provincia se encuentra, según el informe Tinsa, en la decimosexta posición en el territorio nacional.
La cuota media es de 473 euros, 110 euros más que en Jaén que aparece como el lugar más barato en el pago mensual de la hipoteca. Ciudades como Zamora (364) y Ciudad Real (368) también aparecen entre las provincias con una mensualidad más baja para el tomador.
En el lado contrario, aparecen de nuevo las islas Baleares y Madrid. En la primera, la cuota asciende a 1.499 euros, mientras que en la segunda la cifra es de 1.236 euros. Completa el podio Málaga que alcanza los 1.016 euros.
Sin embargo, cuando se hace la comparación interanual, de nuevo se comprueba que se ha producido un incremento sustancial. El pasado año, los datos señalaban que el pago medio mensual de la hipoteca en Castellón era de 439 euros, lo que la situaba como la séptima más barata de España. En un año, el incremento de la cuota ha sido de 34 euros al mes.
Esfuerzo teórico anual
El otro indicador en el que Castellón se coloca entre los más bajos de todo el territorio nacional es el de esfuerzo teórico anual. Se trata del porcentaje de la renta disponible del hogar medio destinada al pago del primer año de una hipoteca. Con esto, se financia el 80% del valor de una vivienda media.
En el caso del territorio castellonense, el porcentaje es del 23,6%, el séptimo más bajo de España. Aquí, los lugares que menos destinan son Lleida (18,5%), Teruel (19,7%) y Ciudad Real (21,6%). Por su parte, Málaga (57,7%), Baleares (48,6%) y la Comunidad de Madrid (42.1%) se aúpan a los primeros puestos.
En este caso, las cifras son mejores para la provincia, en comparación con los datos de 2024. El esfuerzo teórico anual ha descendido en un 0,6%, lo que muestra que la carga que deben soportar los nuevos compradores es menor.
El número de visados en el último año no despega
Dentro de la actividad promotora a nivel nacional, los datos que ofrece el informe Tinsa deja a la provincia de Castellón entre los que menos construcción de vivienda nueva consigue erigir. Los datos del último año señalan que solo se sacan 2,4 licencias de construcción por cada 1.000 viviendas del parque inmobiliario provincial. Estas cifras ponen a Castellón como la novena con menos visados de obra.
El que menos licencias consigue es Jaén con 1,6 por cada mil, seguido por Ourense (1,7) y Teruel (1,8). En la comparación anual, hay un ligero repunte del 0,1, ya que en 2024 fueron 2,3 por cada mil inmuebles que se encontraban en el mercado de venta. La media nacional de este registro se sitúa en el 5,0.
Esta baja tasa de visados de obra explica que la provincia sea uno de los territorios con un mayor número de compraventas de viviendas ya construidas. En este caso, Castellón registra 33,8 transmisiones por cada 1.000 viviendas del parque provincial.
El dato supera con creces la media nacional que es de 27,4. La tendencia no solo se mantiene, sino que incrementa si se compara con 2024. Hace un año, el número de compraventas era de 28,7 por cada mil. La provincia es la cuarta en este registro. La superan Alicante (42,2), Málaga (39,2) y Almería (37,9). En el lado contrario, encabeza la lista Ourense con 11,5, seguido por Lugo (14,3) y Zamora (15).
