La Diputació i l'Associació Vitivinícola de Castelló impulsen la sol•licitud de la Denominació d'Origen Protegida
La presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, mostra el compromís de l'equip de Govern Provincial amb el sector vitivinícola de Castelló i anuncia un conveni amb l'entitat per a la continuació del procediment de la sol•licitud del pas de IGP a DOP de vi
La Diputació Provincial de Castelló i l'Associació Vitivinícola de Castelló impulsen la sol•licitud de la Denominació d'Origen Protegida per als vins amb ADN castellonenc.
La presidenta de la institució provincial, Marta Barrachinaha mostrat aquest dissabte el compromís de l'equip de Govern Provincial amb el sector vitivinícola de Castelló i ha anunciat un conveni amb l'entitat per a la continuació del procediment de la sol•licitud del pas de IGP a DOP de vi, així com activitats complementàries de promoció.
Subvenció de 15.000 euros
Un conveni pel qual la Diputació de Castelló concedeix una subvenció de 15.000 euros a favor de l'Associació Vitivinícola de Castelló per a aconseguir “el reconeixement de la qualitat i singularitat dels vins elaborats en els cellers de la província de Castelló”, ha assenyalat Marta Barrachina.
En aquest sentit, la dirigent provincial ha manifestat que “fer costat a l'associació i als productors i productores locals és una prioritat per a la Diputació de Castelló”, assegurant que “la distinció de DOP és clau per a continuar posicionant a Castelló com una terra referent en el sector”.
L'impuls al sector vitivinícola de la província forma part de l'aposta de la institució provincial quant al suport als sectors primaris, la defensa del territori i les tradicions castellonenques. I aquest conveni, perquè la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Vins de la Terra de Castelló siga substituïda per una distinció que contribuirà a la dinamització econòmica de la província, així ho demostra.
Transició que enforteix la identitat
I és que la transició de IGP a DOP no sols representa un reconeixement a la qualitat dels vins de Castelló, sinó que també obri noves oportunitats per als viticultors locals, enfortint la identitat de la regió en el mercat vitivinícola tant nacional com a internacional.
Així, l'ajuda de la institució provincial, tal com ha explicat el diputat de Sector Primari, Sergio Fornas, “va destinada a sufragar el servei de Secretaria Tècnica de la IGP Castelló, que continua amb el treball de redacció final del document seguint les indicacions de la Conselleria d'Agricultura perquè finalment el pas de IGP a DOP siga aprovat”.
La redacció i elaboració el Plec de condicions de la fase 1, a més d'incrementar la superfície fins a les 8.000 hectàrees de vinya, inclou una justificació de l'evolució i canvi de la cultura vitivinícola provincial, les mencions especials en l'etiquetatge permetent utilitzar mencions tradicionals com a Criança o Reserva i les històriques com a Sol i Serena, Vi de Baixa Graduació o altres que caracteritzaren cada zona o celler com són Vi de Subzona, Vi de Poble, Vi d'Altura o Vi de Finca.
Enriqueixen l'oferta gastronòmica
Sobre aquest tema, la presidenta de la Diputació de Castelló ha subratllat que “els vins de la nostra terra enriqueixen la variada oferta gastronòmica de qualitat de la província, convertint-la en un atractiu del nostre territori de primer nivell”. I, sens dubte, sent DOP Castelló, “podríem obtindre una major visibilitat en el mercat etnològic dins i fora del nostre país”, ha afegit Marta Barrachina.
Cal ressaltar que la IGP Castelló està composta actualment per 14 cellers de diferents àrees de la geografia castellonenca: Alcovi, Cooperativa de Viver, Baró d´Alba, Bellmunt Oliver Viticultors, El Mollet Vino y Cultura, Flors, Les Useres, Mas de Rander, Besalduch Valls & Bellmunt, La Canetana, L´Estanquer, Vizuecos, Vega Palància i Barranc del Cirers.
D'aquesta manera, el diputat de Sector Primari ha posat en valor el treball dels cellers per a “fer uns vins espectaculars”, i oferix la Diputació per a continuar organitzant activitats de promoció i posicionament de les noves anyades i novetats dels cellers emparats baix la IGP Castelló.
