Casi el 80% de noches ecuatoriales de la historia de Castellón han sido entre 2010 y 2025

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) tiene el archivo meteorológico más extenso de España. Si bien le faltan datos históricos de más localidades de Castellón, sí conserva la temperatura diaria que ha hecho en Castelló desde 1940 hasta la actualidad, lo que da una idea de cómo ha evolucionado la meteorología en esta zona del Mediterráneo. Son un total de 85 años midiendo cuánto frío o cuánto calor ha hecho por parte de Aemet en la capital de la Plana.

Al analizar los registros, se extrae que Castelló ha experimentado desde 2010 hasta anteayer, 14 de agosto de 2025, el 78,7% de las noches por encima de los 25ºC desde que existen datos de Aemet. En este tiempo, apenas 15 años, ha habido 48 jornadas nocturnas con el mercurio así de elevado. Una noche en las que las temperaturas no bajan de los 25ºC se denomina de forma técnica «noche ecuatorial».

La serie histórica muestra que en la década de 1940 solo hubo una noche ecuatorial (registrada en 1948, la primera que figura en los libros). Hubo que esperar hasta la década de 1970 para que ese dato se volviera a producir en Castelló, una vez más. También hubo una noche ecuatorial en los años 1990.

La primera década del siglo XXI vio cómo este acontecimiento se daba con más frecuencia: hubo nueve de ellas entre 2000 y 2009.

Disparadas

Ya entre 2010 y 2019 se produjeron 16 noches ecuatoriales, algo que jamás se había visto así, por mucho que en verano siempre haga calor. Pero es que entre 2020 y 2025, cuando solo llevamos la mitad de esta década, ya van 32 noches ecuatoriales en Castelló: son el doble que la década pasada entera, en unas cifras que revelan cómo han mutado julio y agosto en el litoral castellonense. Este 2025 ya son 10, a dos del récord anual, de 2023, cuando hubo 12.

El jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, explica a Mediterráneo que las noches superiores a 25ºC son el resultado de un «efecto combinado de la isla de calor y del cambio climático». «Ambos son efectos antrópicos no naturales provocados por el ser humano, aunque tiene más peso el efecto cambio climático», subraya.

Vienen los días más cálidos del año

Aemet advirtió que hoy y mañana serán «los días más cálidos del año» e insistió en que habrá «una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas» que puede afectar a la «salud». Hoy se esperan máximas de 38ºC en Segorbe y 37º en Castelló. La provincia sigue en riesgo extremo de incendios forestales.

La temperatura máxima de ayer fue para Atzeneta, que con 39,1ºC superó por 2 grados a su registro del jueves. En el litoral, las máximas rondaron los 30ºC, si bien el centro de Castelló llegó a los 33ºC.