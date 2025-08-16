La obra pública sigue al alza y duplica su inversión en Castellón en el primer semestre

Castellón vive una situación de inversión pública a dos velocidades en este 2025. Por un lado, la correspondiente a la Administración Local, que lidera la aportación con creces; y por otro, a mucha distancia, la estatal y autonómica, con partidas más bajas salvo algún mes de forma excepcional. Con todo, el balance del primer semestre arroja un dato positivo y es que Castellón sigue manifestando una buena salud en la construcción impulsadas desde las diferentes administraciones.

La suma del periodo que va de enero a junio da 145,22 millones de euros, lo que supone un incremento del 105% respecto a los 70,5 millones de euros que se destinaron a Castellón durante el primer semestre del 2024.

El último dato publicado relativo únicamente al mes de junio es de 27,7 millones de euros, de nuevo, por el tirón de los ayuntamientos que están licitando numerosos proyectos, en parte, también, gracias a las asignaciones de los fondos europeos que están ayudando a hacerlo posible.

Se quintuplica en junio

Además, si se compara la cuantía destinada a obra pública este sexto mes del 2025, con 27,7 millones, con el mismo del pasado ejercicio, cuando se consignaron 5,7 millones de euros, la cifra ha crecido de forma exponencial, de modo que se ha llegado a quintuplicar en estos últimos 12 meses en la provincia de Castellón.

En el desglose por Administraciones, en lo que va de este 2025, se desgrana el siguiente reparto de inversión: en el caso de la Administración central -en meses anteriores sobre todo son partidas del Ministerio de Fomento para Carreteras, Puerto de Castellón o Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)-, el presupuesto para construir es el segundo más elevado, con 39,3 millones de euros; y la autonómica, en horas muy bajas, solamente lleva hasta junio 6,3 millones. La local, procedente de los ayuntamientos, continúa como líder, con 99,5 millones de euros.

6 de cada 10 euros van a edificar

¿A qué se destina el presupuesto de construcción por parte de los organismos públicos en el caso de la provincia? Pues sin duda la partida mayoritaria en este primer semester del 2025, según el informe aportado por la patronal nacional de constructores Seopan, se corresponden en un 57%. Así, de este modo, prácticamente, seis de cada diez euros, van para edificación (83,5 millones de euros) y el restante se ha decidido que sea para desarrollar proyectos relacionados con obra civil, con una consignación de 61,7 millones de euros para la provincia de Castellón.