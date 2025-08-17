Alcaldes de Castellón reclaman más recursos para adaptar sus servicios en verano ante la llegada de turistas

Adaptar los servicios públicos ante el repunte de población resulta uno de los principales retos que afrontan cada verano los municipios turísticos de Castellón, cuyos alcaldes plantean la necesidad de disponer de más recursos para mejorar las prestaciones, aunque descartan por el momento cualquier saturación por los visitantes.

«Este año hemos notado un mayor incremento de visitantes y la limpieza, la sanidad, la seguridad… en general, todos los servicios necesitan reforzarse. Una ayuda en la gestión sería fundamental», señala el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, quien niega colapsos y considera que el crecimiento de la población vacacional y la puesta a prueba que supone para los recursos municipales «es un problema general, difícil de solucionar, pero gestionar bien el refuerzo de los servicios en nuestros municipios costeros sería un logro muy importante».

El primer edil de Peñíscola, Andrés Martínez, niega cualquier saturación, pero coincide en que «sostener los servicios con un incremento poblacional significativo exige de un gran esfuerzo en materia de gestión». El munícipe cree que «los recursos económicos disponibles son claramente insuficientes y debemos establecer un control exhaustivo del gasto y del cumplimiento de los contratos públicos para ser lo más eficientes posibles».

Revisar la financiación

De hecho, Martínez es tajante al pedir más recursos: «Es urgente e importante revisar los sistemas de financiación de las administraciones locales en general y de los municipios turísticos en particular, no únicamente para dar cobertura a las necesidades de la población que nos visita algunos días al año, sino también para toda la población flotante de segundas residencias».

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, urge también «una nueva financiación para los ayuntamientos, especialmente los turísticos, y así lo hemos venido reclamando, pues multiplicamos nuestro número de habitantes con la llegada del verano». La munícipe pone en valor el refuerzo de la asistencia médica por el Consell, aunque «echa en falta» inversiones del Gobierno como «la construcción de un acceso norte a la N-340 y una salida de la AP-7». Marqués, preguntada por una posible saturación, destaca el carácter «acogedor» de la localidad.

Sin llegar al punto de saturación

Aunque con los turistas al alza, Moncofa asegura que «no alcanzamos el punto de saturación», ante las facilidades para disfrutar de sus playas o la posibilidad de acudir sin reservar al restaurante, como ejemplifica su alcalde, Wences Alós, quien también apunta en cuanto a los recursos para adaptar los servicios que «echamos de menos la capacidad de poder incrementar la plantilla de policía durante el verano, como sí que se podía hacer hace años».

Burriana está entre las localidades menos tensionadas, si bien también sufre un alza de la población en verano, que como valora el alcalde, Jorge Monferrer, «aunque notable, no es excesivo», señalando que alcanzan «los 45.000 habitantes». Monferrer pone de manifiesto que «el apoyo institucional es y será fundamental» a la hora de adaptar los servicios y celebra inversiones de la Generalitat en esta línea, «como los 35 millones para la nueva depuradora».