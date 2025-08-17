La Diputació porta parcs infantils a 103 municipis de Castelló
La Diputació Provincial de Castelló dinamitza l'agenda cultural de la província durant l'estiu i porta parcs infantils a 103 municipis. La institució provincial finança aquest servei de parcs infantils durant els mesos de juliol, agost i setembre.
Aquesta iniciativa, dirigida a la població infantil dels pobles més xicotets de Castelló, té com a objectiu “fomentar l'activitat familiar i oferir una alternativa d'oci gratuïta i educativa durant el període estival”, ha assenyalat el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, qui ha posat en valor el “bon acolliment, any rere any” d'aquesta activitat per part dels ajuntaments i de la població en general.
Atraccions inflables
Aquesta activitat de parcs infantils, organitzada des de l'àrea de Cultura de la institució provincial, consisteix, bàsicament, en la instal•lació de diverses atraccions inflables aptes per al públic més xicotet dels pobles. Un servei completament gratuït per a les famílies amb el desig que els més xicotets gaudisquen de les vacances estivals en els seus municipis.
“Amb els parcs infantils busquem dinamitzar l'estiu en el nostre territori, oferint activitats de qualitat als més xicotets, especialment en municipis que no compten amb recursos propis per a organitzar aquest tipus d'iniciatives”, ha assenyalat Alejandro Clausell.
Mantindre vius els entorns rurals
En aquest sentit, el diputat responsable de l'àrea de Cultura, ha posat en manifest el compromís de l'equip de Govern Provincial per “mantindre vius els entorns rurals durant tot l'any i portar propostes d'oci de qualitat a tots els racons del territori provincial”.
Així, la llista de beneficiaris de la present convocatòria ascendeix a 103 municipis i, com ha indicat el diputat de Cultura, forma part de l'aposta de la Diputació perquè “viure en els xicotets municipis no supose una barrera, sinó siga sinònim d'oportunitats”.
Menys de 5.000 habitants
Sobre aquest tema, el diputat provincial ha destacat l'interés mostrat pels pobles menors de 5.000 habitants i ha incidit en què “aquest tipus d'activitats contribueixen al desenvolupament social dels més xicotets, al mateix temps que dinamitzen la vida comunitària als pobles, ja que congreguen a gent”.
“Des de la Diputació de Castelló volem garantir que tots els xiquets i xiquetes, visquen on visquen, puguen gaudir d'activitats enriquidores durant l'estiu i amb els parcs infantils aconseguim traure un somriure cada any als més xicotets”, ha subratllat Alejandro Clausell.
L'aposta de la Diputació de Castelló per acostar els recursos a tots els racons de la província és “clara” i “continuarem impulsant polítiques que facen del medi rural un lloc amb oportunitats per a tots, xicotets i majors”, ha rematat el diputat de Cultura.
‘Encierros’ infantils
A més dels parcs infantils, la Diputació Provincial organitza la celebració d'espectacles infantils que omplin de diversió i alegria les festes patronals en les huit comarques de la província. La intenció és arribar amb l'espectacle dels ‘encierros’ infantils al major volumen de poblacions de l'interior i/o en pobles amb índexs de població molt baixos. L'espectacle és per a tots els públics, especialment per als xiquets i xiquetes que desitgen divertir-se amb l'activitat, trobant així la manera de promocionar i respectar la festa, l'animal i a la resta de participants en el ‘festeig’.
