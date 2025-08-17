El Hospital General realiza su trasplante renal número 100

El Hospital General Universitario de Castelló realizó recientemente el trasplante renal número 100 desde que obtuvo la acreditación para esta actividad quirúrgica e inició las intervenciones en marzo del año 2023, ha informado este domingo la Conselleria de Sanitat.

Mejor tasa mundial de donación

Este centro sanitario se ha situado como el mejor hospital en cuanto a tasa mundial de donación de órganos, con 95 donantes por millón de habitantes, según el balance de trasplantes de la Comunitat Valenciana relativo al año 2024.

En dicho periodo, se registraron 54 donaciones y un total de 212 órganos explantados, lo que supone un aumento respecto a las cifras del ejercicio anterior, tanto en número de donantes (con un 16% más), como en órganos explantados (con un incremento del 22 %).

Este logro es fruto de la coordinación en equipo, que ha permitido alcanzar esta cifra en tan solo 28 meses y ha situado al centro a la altura de otros hospitales de referencia. En este sentido, este balance positivo ha sido posible gracias a «la solidaridad de familias castellonenses en el difícil momento de pérdida de un ser querido», apuntaron desde Sanitat.

Estadísticas sólidas

El Hospital General cuenta con una Unidad de Trasplante Renal acreditada por la Organización Nacional de Trasplantes desde marzo de 2023.

Durante 2024, se registraron 52 trasplantes de riñón en el centro, el doble que durante el año anterior, cuando fueron 26. Actualmente, se ha alcanzado ya ese hito del centenar de trasplantes.