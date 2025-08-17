Humo en el cielo: estas son las consecuencias en Castellón
La falta de radiación tiene otras consecuencias
La presencia de humo en el cielo ha sido visible a lo largo de todo el día. Una capa grisácea, que no está formada por nubes, cubre la atmósfera de la península. Los incendios forestales que azotan el país están dejando marca más allá de las zonas afectadas.
A pesar de que el día está despejado, la radiación solar no consigue traspasar la gruesa capa de humo. Así, Avamet avisa de que la energía que acumulan las placas solares de la provincia es mucho menor que la que acumularían durante otro día con las mismas condiciones meteorológicas.
Comparando la cantidad de kilovatios de energía que se podrían almacenar a través de las placas solares, en una jornada habitual se acumularían 28 kw, hoy son 17.
La provincia donde más humo se acumula
Avamet también explica que, por esta misma razón, las temperaturas no son tan altas como estaba previsto.
Es en Castellón donde más destacan los cielos grises, ya que la concentración de humo afecta sobre todo a esta provincia.
- Un pueblo de Castellón registra el récord de temperatura máxima del jueves en la Comunitat
- Un pueblo de Castellón abre la piscina de noche para aliviar la ola de calor
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Las cuatro carreras con menos demanda de la UJI... y aún con vacantes
- Las gasolineras ‘fantasma’ se extienden por Castellón
- Nuevo millonario en Castellón: cae el premio de El Millón del Euromillón
- 15.000 viviendas de Castellón corren el riesgo de quedarse fuera del mercado de la venta o el alquiler
- Abrasados a 40ºC en el interior de Castellón: conoce al detalle la previsión del domingo