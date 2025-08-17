Humo en el cielo: estas son las consecuencias en Castellón

La falta de radiación tiene otras consecuencias

Cielo cubierto de neblina gris.

Cielo cubierto de neblina gris. / Avamet

Mònica Mira

Castellón

La presencia de humo en el cielo ha sido visible a lo largo de todo el día. Una capa grisácea, que no está formada por nubes, cubre la atmósfera de la península. Los incendios forestales que azotan el país están dejando marca más allá de las zonas afectadas.

A pesar de que el día está despejado, la radiación solar no consigue traspasar la gruesa capa de humo. Así, Avamet avisa de que la energía que acumulan las placas solares de la provincia es mucho menor que la que acumularían durante otro día con las mismas condiciones meteorológicas.

Cantidad de kilovatios acumulados en un día con condiciones meteorológicas similares a las de hoy.

Cantidad de kilovatios acumulados en un día con condiciones meteorológicas similares a las de hoy. / Avamet

Cantidad de kilovatios acumulados en un día con condiciones meteorológicas similares a las de hoy.

Cantidad de kilovatios acumulados hoy hasta media tarde. / Avamet

Comparando la cantidad de kilovatios de energía que se podrían almacenar a través de las placas solares, en una jornada habitual se acumularían 28 kw, hoy son 17.

La provincia donde más humo se acumula

Avamet también explica que, por esta misma razón, las temperaturas no son tan altas como estaba previsto.

Noticias relacionadas y más

Es en Castellón donde más destacan los cielos grises, ya que la concentración de humo afecta sobre todo a esta provincia.

El humo se está acumulando sobre todo en la provincia de Castellón.

El humo se está acumulando sobre todo en la provincia de Castellón. / Avamet

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents