Municipios de Castellón reciben hasta 11 veces más turistas que población

Agosto es sinónimo en la provincia de Castellón de turistas yendo y viniendo con sus maletas, playas llenas, hoteles a máximo rendimiento y restaurantes doblando turnos, pero también de dificultades para aparcar, atascos o multitudes. Aunque el territorio todavía tiene mucho recorrido para crecer en el sector turístico y está muy lejos de la saturación que sufren algunos destinos del territorio nacional, el octavo mes del año deja algún que otro síntoma de esa presión turística que evidencian los datos, pues algunos municipios castellonenses reciben en solo un mes hasta 11 veces más turistas que población censada.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir del análisis de los teléfonos móviles, permite poner números a la llegada de visitantes. A nivel provincial, siempre a fecha de agosto del año pasado para observar el fenómeno en el mes del año de mayor actividad del sector, la provincia recibió 764.320 visitantes, un 24% más que los 615.849 residentes censados. No obstante, el desequilibrio es más importante si se observa la situación municipio a municipio. Destaca Peñíscola, uno de los puntos más turísticos de Castellón, donde se contabilizan 8.946 habitantes y en agosto se reciben a 114.391 turistas, un 1.178% (o 11 veces) más. Algo similar ocurre en Orpesa, con una diferencia del 900% y 117.833 visitantes frente a 11.875 residentes.

Montanejos multiplica por ocho los turistas que recibe respecto a la población, con 6.154 respecto a 643. El contraste es parecido en Alcalà de Xivert, con un 788% de diferencia, al registrar 63.725 visitantes y 7.176 vecinos. En Cabanes la diferencia es del 482%, en Benicàssim del 194%, en Morella del 172%, en Moncofa del 182% y en Torreblanca del 134%, mientras que en Vinaròs y Benicarló cae hasta el 41% y el 29%, respectivamente.

Dos excepciones

Entre los prinicipales destinos de la provincia, solo en la ciudad de Castelló (-72%) y en Burriana (-12%) todavía los vecinos superan a los visitantes en agosto.

Población y turistas de los principales municipios turísticos de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Este escenario deja opiniones de todo tipo entre vecinos y visitantes. «En Peñíscola vivimos del turismo y queremos que siga viniendo gente a visitar nuestro pueblo», deja claro Mamen, vecina de la localidad del Baix Maestrat, quien admite que la llegada de visitantes tiene «algunas molestias» asociadas, aunque «hay muchas alternativas». Sofía Sanz, veraneante en peñíscola, defiende que le «encanta» la población en verano, aunque «la prefiero en mayo o septiembre, porque puedes ir a la playa y aparcar delante».

«Es el mejor sitio de vacaciones, pero en verano realizar algunas gestiones en el pueblo puede ser algo agobiante», valora Alfonso Pueyo, veraneante de Teruel en Benicàssim, aunque considera que esta situación al final de cuentas «es normal, ya que es agosto, pero hay que saber llevarla».

«Cada año hay más gente»

Iván Marco, vecino de la urbanización Platgetes de Orpesa, próxima a Benicàssim: «Supongo que será bueno para la economía local, pero cada año hay más gente. Lo que más se nota son los atascos en la avenida Barcelona de Benicàssim. En cambio, la playa está bastante tranquila entre semana, al menos la de esta zona», comenta.

Desde el propio sector turístico admiten que hay más actividad por estas fechas, aunque descartan situaciones de saturación preocupantes. «Las semanas centrales de agosto están los destinos muy a tope, pero sin agobios», apunta el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, quien señala que «no estamos ante una situación destinos con una carga turística preocupante».

Mientras, el vicepresidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, sostiene que «en algunos puntos y en ciertas épocas del año empieza a haber problemas de saturación, aunque no tan remarcados ni exagerados como en otros sitios», por lo que defiende la importancia de hacer la dotación de servicios necesaria y dotar a los municipios de la financiación correspondiente, no solo en base a la población que tienen, sino a la que realmente reciben.

Informan Alba Boix y Eva Bellido.