‘Popeye’, ‘Siro’, ‘Tom’ y ‘Chico’, los invisibles que esperan una familia

Popeye, Siro, Tom y Chico, o Ian y Don seguro que estarían encantados de aparecer en el nuevo programa de TVE Dog House, que presenta Chenoa y está poniendo de actualidad las adopciones de mascotas. Aparecer en la pequeña pantalla sería su gran ocasión para dejar de ser invisibles, los perros y gatos olvidados que incluso llevan años esperando a su familia definitiva mientras protectoras como la castellonense Huellas Callejeras evitan que estén en la calle y tratan de buscarles un hogar.

'Popeye' lleva un año y medio esperando que alguien se fije en él. / Huellas Callejeras Castellón

Un soplo en el corazón

Uno de estos casos es el de Popeye, un perro de año y medio al que tienen desde que era un cachorrito. La presidenta de Huellas Callejeras Castellón, Paki Toledo, nos cuenta: «Entró con su hermana Olivia y su mamá tras ser abandonados en el monte. Ellas fueron adoptadas pero él no porque tenía un soplo en el corazón». Su esperanza era la operación que le realizaron a los seis meses, pero no evitó que necesite medicación y controles. «Es un perro muy cariñoso, le encanta correr y jugar, pero hay que seguir dándole una pastilla para el corazón y eso echa a la gente para atrás, aunque nos gustaría que tuviera una oportunidad», explica Paki.

Los hermanos 'Tom' y 'Chico' esperan a alguien que los adopte juntos desde hace cuatro años. / Huellas Callejeras Castellón

Hermanos inseparables

Pero quienes se han vuelto completamente invisibles son Tom y Chico, dos hermanos que tienen nueve años y están con ellos desde 2021. En aquella época los dos perros «estaban con un señor mayor que usaba muletas y ocupaba una chabola. Entonces surgió la posibilidad de que tuviera plaza en un centro de Moncofa y como él no quería dejarlos solos, nosotros los acogimos. Un año después nos invitaron a participar en la feria de adopciones de Moncofa y el reencuentro entre los perros y su anterior dueño fue muy emotivo. Pero una semana después, el señor falleció. Así que siguen con nosotros porque no concebimos que tengan que separarse por una adopción en la que no quisieran llevarse a los dos ya que llevan nueve años juntos. Y eso y su edad les ha convertido en invisibles».

'Ian' y 'Don' aún no han cumplido los cuatro meses pero ya corren riesgo de volverse invisibles. / Huellas Callejeras Castellón

La 'Casa de los horrores' de l'Alcora

Es el riesgo que corren ya Ian y Don, dos podencos de casi cuatro meses, procedentes de la Casa de los horrores de l’Alcora, donde el Ayuntamiento y Huellas Callejeras rescataron a 40 perros que vivían hacinados y desatendidos. Entre ellos había cuatro podencas y sus 27 cachorros, de los cuales ya han sido adoptados una decena, pero quedan el resto, como Ian y Don.

Paki hace hincapié en: «Son cachorros que crecen con nosotras y como adultos se hacen invisibles. A los seis meses, tanto gatos como perros ya tienen una estatura que les hace menos atractivos para su adopción, todo el mundo los quiere de un mes, dos como mucho, y estos enseguida con tres o cuatro meses ya son invisibles».

Un verano para olvidar

Y es que el verano es la peor época para las protectoras, con el aumento de abandonos y camadas indeseadas, que coincide con un tremendo bajón de las adopciones debido a las vacaciones. Este año, en concreto, «no tenemos datos exactos de un aumento generalizado de abandonos respecto a otros veranos, pero sí podemos afirmar que la saturación es constante y la llegada de cachorros alcanza un pico que se repite cada primavera y verano, evidenciando la necesidad de esterilización».

Esterilización

Este es uno de los aspectos en los que más se hace hincapié desde Huellas Callejeras, al igual que el resto de protectoras. «Las campañas de esterilización periódicas y accesibles son cruciales, es fundamental que los ciudadanos tengan la posibilidad de esterilizar a sus animales de compañía, ya sea de forma subvencionada, a coste cero o a un precio muy reducido. Es la única forma real de atajar las camadas no deseadas y por ende la sobrepoblación en las protectoras.

'Siro'

También hay gatos invisibles como Siro, que tiene unos cuatro años, prácticamente el tiempo que lleva esperando a quien le ofrezca cariño para siempre. «Es un gatito que solía ir al comedor del padre Ricardo y este tipo de gatos son tan cariñosos que corren peligro porque no recelan de nadie, así que lo trajimos con nosotros».

'Siro' hace cuatro años que aguarda a quien lo adopte. / Huellas Callejeras Castellón

Su caso es similar al de Popeye, puesto que tiene inmunodeficiencia, lo que hace que solo pueda ser adoptado por alguien que no tenga gatos o que ya tengan esta enfermedad contagiosa. «Es un gato gris, con un aspecto muy atractivo, pero al ser inmuno eso frena sus posibilidades, aunque queremos que ya encuentre una casa».

130 perros al año

Huellas Callejeras asiste a unos 130 perros al año, «una cifra que lamentablemente se mantiene estable, lo que indica que el problema de fondo no se ha reducido», indica Paki, añadiendo: «Ahora estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos a 53 perros adultos esperando un futuro mejor y 17 cachorros que, de no encontrar adopción pronto, se sumarán a la triste estadística de los invisibles». También asisten a 61 gatos adultos y 14 cachorros, y han rescatado este año a dos madres junto con sus crías, y unos 30 gatitos menores de dos meses que fueron abandonados. Un problema con múltiples causas, «como la falta de compromiso por parte de algunos responsables legales que siguen viendo a sus mascotas como objetos desechables y no como miembros de la familia».

Y es que Paki no tiene dudas: «La existencia de protectoras es un reflejo de que nuestra sociedad aún no funciona de manera óptima, tenemos que avanzar en la plena responsabilidad de nuestros actos hacia los animales de compañía, como los gatos y los perros».

Nueva ley

Para Huellas Callejeras la nueva Ley de Protección Animal «ha supuesto un cambio significativo, y en general, la consideramos beneficiosa». Así, «la prohibición de sacrificar, el endurecimiento de las sanciones por maltrato y la regulación de la cría y venta de animales son pasos en la dirección correcta». Sin embargo, recalcan: «Si se aplica, sentará las bases para un trato más digno hacia los animales, pero somos plenamente conscientes de que la ley por sí sola no es la solución definitiva».