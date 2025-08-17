El fin de semana tórrido dará paso a un lunes con gran riesgo de incendios

En una etapa ciclista de montaña, los ascensos hasta llegar a la cima de los puertos son tan duros que los ciclistas muestran síntomas claros de desgaste. Así empiezan a estar los castellonenses atravesando esta ola de calor que parece que nunca empieza su bajada. Y no solo eso, sino que a partir de este lunes se añade un nuevo factor que puede complicar todavía más las cosas, sobre todo en el interior de la provincia: las tormentas secas.

El mapa de temperaturas máximas de este sábado en la Comunitat Valenciana. / Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido este sábado de que estas tormentas, acompañadas del cóctel terrible que significan los terrenos secos, pueden provocar incendios en Castellón.

Todos los ojos en el monte

«Mucha atención, porque [este lunes] es un día muy adverso. Además del calor se pueden producir tormentas, en algunos casos secas o con poca precipitación y que pueden generar reventones secos. El riesgo de incendios forestales es extremo», han recalcado desde la Aemet, que ha activado para este lunes aviso amarillo por este fenómeno en el interior y también por altas temperaturas en el litoral.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendio forestal es el máximo posible (aviso rojo) y la única diferenciación entre el interior y el litoral de Castellón es la certeza de las tormentas: en el interior hay «alto riesgo» de ellas, y en el litoral hay «posibilidad», con lo cual, las opciones de que se produzcan son algo menores. Emergències ha pedido que, si se ve humo, se llame al 112.

Dato histórico en el Bartolo

El Pic del Bartolo ha marcado este sábado la temperatura mínima más elevada de la historia de la Comunitat, según Avamet. El mercurio solo ha bajado el sábado hasta los 31º C. Avamet ha explicado que municipios de montaña, como Rossell y Costur, han registrado sus «noches más cálidas» desde que hay datos. La máxima diaria la ha tenido Vilafamés, con 40,6ºC. Este lunes, Aemet prevé 37ºC en el interior y 36ºC en el litoral.

El calor ha influido en las fiestas que celebran muchos pueblos. Ejemplos de ello fueron Càlig, que ha retrasado su función de teatro y ha suspendido los fuegos artificiales; y Vilafranca, que ha aplazado su correfoc.