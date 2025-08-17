Un verano de abandonos que satura las protectoras de Castellón

L’Associació Colònies de Gats de Nules es uno de los muchos colectivos de la provincia de Castellón que, habitualmente en colaboración con los ayuntamientos, aplican el método CER (Captura-Esterilización-Retorno) para reducir el número de gatos en las calles.

Su vicepresidenta, Anna Mingarro, explica: «Se ha demostrado que es el único método efectivo, y a la vez ético, para lograrlo». Así, recalca que una vez esterilizados, los gatos son devueltos «a su colonia, a su hábitat, con su familia, no hay que olvidar que la legislación los considera animales domésticos que pertenecen a la fauna local». De hecho, una de las últimas novedades al respecto «es que ahora también se les pone el chip, puesto que con la nueva ley de Protección Animal el Ayuntamiento debe responsabilizarse de ellos».

20 colonias

En Nules, incluyendo la playa, hay unas 20 colonias y la asociación controla aproximadamente el 75% de los gatos del municipio. Este verano, como en otras poblaciones de la provincia, también han notado un mayor número de abandonos y gatos en las calles. «Agosto es el único mes en el que no solemos esterilizar, por el calor, pero este año no hemos parado». También Gats sense sostre, de Moncofa, o La Vall Adaana, de la Vall d’Uixó, informaron recientemente a través de sus redes sociales que no pueden acoger más gatos por estar al límite.

Mingarro recuerda que una colonia no es un buen lugar para abandonar a un gato doméstico. «Muchos creen que sí, porque así el gato estará con otros de su especie, pero los gatos callejeros están acostumbrados a esa vida, a estar alerta, y uno doméstico no, por lo que, por ejemplo, es mucho más fácil que le atropellen. Además, los gatos son muy territoriales y es raro que acepten a uno nuevo en su zona».

También apunta que el mayor abandono de gatos y perros de este verano puede deberse en parte «a que la nueva ley impone más obligaciones a los responsables de las mascotas, y eso puede haber echado para atrás a quienes hace unos meses acogieron un animalito. Y además, si no lo esterilizaron, ahora se encuentran con que en lugar de un gatito tienen media docena».

Raza vs mestizos

A su vez, desde Huellas Callejeras Castellón inciden en otro detalle: «La mayoría de nuestros perros son mestizos porque los de raza son los que menos abandonos sufren, y a la vez los primeros que la gente quiere adoptar. Nada más con que tengan un cruce muy marcado de una raza, son los que la gente se lanza a por ellos. Y en cambio los mestizos que no tienen raza ni nada de nada, ahí se quedan y pasa el tiempo sin que nadie los adopte».