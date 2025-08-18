La cantidad de grandes empresas crece un 50% en la última década

La provincia de Castellón es, como el conjunto de España, una zona de pymes y microempresas. La inmensa mayoría de firmas que cada mañana levantan la persiana cuenta con menos de diez empleados. Pero el peso industrial de la provincia se deja notar en otros apartados, como el número de grandes compañías (las que tienen más de 250 empleados), que experimentó un auge.

En la última década se dio un crecimiento del 50% en Castellón, al pasar de 50 a 76 compañías. Un aumento sostenido, aunque hubo momentos en el que la cantidad de grandes empresas llegó a situarse en 78. El decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, menciona que esta evolución «se debe a la mejora progresiva que ha tenido la economía provincial desde 2016, cuando aún se notaban los efectos de la crisis inmobiliaria». También apunta a que parte de estas empresas «estaban dentro del grupo de medianas, con más de un centenar de empleados, y al crecer su actividad y facturación se ha producido el consiguiente aumento en su plantilla, hasta alcanzar el tope de los 250 asalariados».

Perfiles

Cuando se hace referencia a mercantiles de este tamaño en la provincia, se tiende a pensar en la industria cerámica, que concentra buena parte de esta categoría. Pero también hay que destacar el peso de la industria química, con la planta de bp en Castelló como referente. José Manuel Salvador también menciona el peso creciente de las compañías dedicadas al desarrollo de aplicaciones tecnológicas. «Hace una década eran menos y tenían un peso más pequeño en el conjunto del tejido económico de Castellón, pero en los últimos años han aparecido casos como el de Cuatroochenta, que ya tiene la consideración de gran empresa», asegura. De hecho, esta compañía tiene presencia en diferentes partes del mundo y más de 280 trabajadores.

Por otro lado, en los últimos años se dio un proceso de concentración empresarial en el azulejo, con la adquisición de empresas que se unieron a grandes grupos. Pese a ello, el decano del Colegio de Economistas advierte de que en muchos de estos casos, «las compañías cambian de manos, pero no desaparecen como entidades jurídicas», por lo que el crecimiento del número de empresas de más de 250 trabajadores no guarda relación con este movimiento.

Más tipologías

Entre las 16.258 compañías de menos de 10 trabajadores y las 76 que cuentan con más de 250 nóminas, existen en Castellón más de 3.000 de tamaño intermedio. Hay 2.641 de tamaños comprendidos entre 10 y 49 empleados, y 473 que oscilan entre los 50 y los 249 asalariados. En el primer caso, el crecimiento en la última década es del 46,7%, mientras que en el segundo el avance es del 25,8%. En cambio, las microempresas apenas mejoran en un 3%.

Por sectores, de las 19.448 empresas inscritas en la provincia al cierre del primer semestre, tres cuartas partes son de servicios. Le sigue, con un 11% la construcción, y a escasa distancia la industria, con 1.805 compañías y un 9,28%. Eso sí, el peso de la industria en el número de empleos es mucho mayor. Según los datos del Institut Valencià d’Estadística, 44.087 personas trabajan en industrias, lo que supone un 20% del total. Es la sección de actividad que reúne a más gente. Le sigue el comercio, con 32.282 personas. La hostelería cuenta con 21.012 asalariados, y las labores sanitarias y de servicios sociales reúnen a 18.185 personas. Una distribución diferente al del conjunto de la Comunitat, donde domina el sector comercial.