CaixaBank atiende con sus oficinas móviles a 31 municipios de Castellón

CaixaBank, con las dos oficinas móviles que dan servicio en la Comunitat Valenciana, garantiza la cobertura bancaria y evita la exclusión financiera de 31 municipios de la provincia de Castellón.

Así lo destaca la entidad bancaria, que desgrana que el servicio alcanza a poblaciones que suman un total de 21.500 habitantes, en su mayoría del ámbito rural y de pequeño tamaño. Estas oficinas, que en la autonomía recorren más de 6.200 kilómetros cada mes, permiten a los usuarios, sean clientes o no de CaixaBank, realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Asimismo, destacan otros datos, como que un 70% de los usuarios atendidos, es decir, siete de cada diez tienen más de 65 años, lo que pone de manifiesto el compromiso con el colectivo sénior. CaixaBank ofrece, por otro lado, cobertura financiera a través del modelo de oficina bancaria en 230 municipios de la Comunitat y en 34 es la única entidad. El banco dispone de más de 4.000 sucursales en todo el país, de las cuales 329 están en territorio valenciano.

Crecimiento del 74%

De hecho, CaixaBank opera el servicio de oficinas móviles en otras zonas de España. A cierre del primer semestre, esta prestación ofrece cobertura financiera en un total de 1.396 poblaciones en las que viven más de 640.000 personas. A mediados de 2024, eran 804 las localidades atendidas a través de este servicio, lo que supone un incremento del 74% en un año.

CaixaBank cuenta con un total de 33 oficinas móviles, 29 de las cuales recorren más de 75.000 kilómetros de media al mes y prestan servicio en 17 provincias de siete comunidades: Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Granada, Madrid, La Rioja, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona, además de Castellón y Valencia.