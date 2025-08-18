La Diputació exporta a l'interior de Castelló la governança participativa per a incentivar el desenvolupament
Activen una campanya per a dinamitzar la participació al món rural
La Diputació de Castelló, en el seu constant objectiu de reforçar i posar en valor l'interior de la província, posarà en marxa una iniciativa dirigida a incentivar el desenvolupament i les oportunitats del món rural.
L'acord l'adopta el Consell Provincial de Governança Participativa que, per unanimitat dels seus membres, va acordar el 16 de juliol impulsar la campanya Desenvolupament Rural per al futur de la província. Un projecte “ambiciós” en el qual “hem posat tota la nostra obstinació perquè nostres cinc comarques d'interior vagen a més”, tal com ha declarat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.
Programa 'Nos+Altres'
El pla de treball s'emmarca en el programa Nos+Altres, fruit de la col·laboració estratègica que la Diputació de Castelló manté amb la prestigiosa Universitat ISIA de Roma. “Portarem al nostre món rural un pla pioner l'objectiu del qual és generar noves oportunitats econòmiques i millorar la qualitat de vida dels seus habitants en sectors essencials com l'agricultura i la ramaderia”, ha desgranat la mandatària provincial.
El seu desenvolupament, que es produirà una vegada es formalitze el contracte, tindrà una duració aproximada d'un any. Un període durant el qual es buscarà dinamitzar la participació directa de la ciutadania mitjançant una nova metodologia que aprofita tant les sessions presencials com la tecnologia digital.
"Cada inversió es multiplica"
“És un pas més que se suma a altres mesures ja implementades i que hui fan somriure al nostre interior. Un món rural que és una fortalesa per al conjunt de la província i en el qual cada inversió es multiplica. És el nostre orgull i el nostre ferm compromís”, ha manifestat Marta Barrachina.
En paral·lel, la Diputació de Castelló reafirma la seua implicació amb models participatius. “Hui escoltem els nostres 135 municipis per a prendre decisions. Tenint en compte les seues condicions i singularitats, tractant de ser eficaces i efectius. Sense oblidar l'agilitat que sempre ha d'acompanyar a qualsevol iniciativa”. I en este sentit, ha valorat Marta Barrachina, “este projecte ens fa més forts”. “Donem a l'interior el protagonisme que mereix i també als seus habitants. Complim amb el nostre compromís de promoure desenvolupament i oportunitats sostenibles, participatives i ajustades a la realitat econòmica i social del nostre món rural”, ha conclòs la presidenta de la Diputació de Castelló.
