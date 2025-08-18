En Directo

En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón

La Generalitat valenciana mantiene la preemergencia nivel 3 en la provincia debido a las altas temperaturas

Incendio de vegetación de la Vall

Incendio de vegetación de la Vall / Mónica Mira

Adrián Bachero

Castellón

La ola de calor ha activado todas las alarmas por riesgo de incendio forestal en Castellón. Desde el pasado lunes 11 de agosto, la provincia está registrando unas temperaturas máximas de récord y pese a que en los próximos durante unos días los grados experimentaron en un ligero descenso, el calor sofocante vuelve esta semana

Las autoridades piden precaución en los montes de la provincia e informan que si se ve humo o fuego hay que llamar al 112.

Por otro lado, en España hay diferentes focos activos en estos momentos. Puedes seguir el directo de los incendios en el resto del territorio español aquí.

