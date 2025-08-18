En Directo
En directo: Ola de calor y riesgo de incendios en Castellón
La Generalitat valenciana mantiene la preemergencia nivel 3 en la provincia debido a las altas temperaturas
La ola de calor ha activado todas las alarmas por riesgo de incendio forestal en Castellón. Desde el pasado lunes 11 de agosto, la provincia está registrando unas temperaturas máximas de récord y pese a que en los próximos durante unos días los grados experimentaron en un ligero descenso, el calor sofocante vuelve esta semana
Las autoridades piden precaución en los montes de la provincia e informan que si se ve humo o fuego hay que llamar al 112.
Por otro lado, en España hay diferentes focos activos en estos momentos. Puedes seguir el directo de los incendios en el resto del territorio español aquí.
Un rayo provoca un incendio en el Alto Palancia
Esta tarde de lunes se ha decretado un incendio forestal en el Alto Palancia, entre los términos municipales de Villanueva de Viver y Barracas.
Según ha indicado a Mediterráneo el Consorcio Provincial de Bomberos, un rayo ha provocado el fuego.
Bomberos de Castelló se desplazarán a Castilla y León para luchar contra los incendios
El Ayuntamiento de Castelló, a través del área de Seguridad y Emergencias, ha movilizado a una dotación de bomberos que se desplazará hasta Castilla y León para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales que en estos momentos afectan a diferentes puntos del territorio nacional y que asolan el oeste del país.
El operativo permanecerá sobre el terreno durante un total de 48 horas, trabajando de manera coordinada con los efectivos locales y con los equipos de emergencias enviados desde distintas comunidades autónomas. Además de los recursos humanos, se envían dos vehículos entre los que se cuentan una Bomba Rural Pesada (BRP) y un vehículo ligero.
👉🏻 Entra aquí para leer la noticia completa
Llega, por otro lado, un brusco cambio del tiempo en Castellón que traerá lluvia.
Será en gran parte de la provincia, con probabilidades de precipitaciones de hasta un 100%, según los modelos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La ola de calor sigue amargando las noches de muchos castellonenses.
Castellón amanece cubierta por el humo de los incendios del noroeste peninsular
Desde la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) confirman que la provincia de Castellón se encuentra cubierta por el humo procedente de los devastadores incendios declarados en el noroeste de la Península Ibérica.
El territorio provincial, al igual que buena parte del este peninsular, ha amanecido bajo una densa capa de humo que incluso puede apreciarse desde el espacio. Así lo demuestran las imágenes captadas por el satélite Eumetsat y difundidas por Avamet.
👉🏻 Entra aquí para leer la noticia completa
Noche tórrida en el Bartolo: mínima histórica de 31 ºC en Benicàssim
La temperatura en el Cim del Bartolo, en Benicàssim, no ha bajado en toda la noche de los 31,0 ºC. Se trata de la temperatura mínima más alta registrada nunca en la red de AVAMET.
