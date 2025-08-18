Cuatro dotaciones de Bomberos de la Diputación y Forestals de Castellón también marchan a Castilla y León
22 efectivos, entre Bomberos de la Diputación y GVA Forestals
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han indicado a Mediterráneo que dos dotaciones de su equipo marchan hacia Castilla y León, dentro del plan por el cual bomberos valencianos de diferentes departamentos se incorporarán a la lucha contra el fuego en esa autonomía, una de las más afectadas por los múltiples incendios que asolan la península.
48 horas
Son en total ocho efectivos de la Diputación los que estarán sobre el terreno 48 horas en Castilla y León y que estarán apoyados por un camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad.
De manera paralela, también van dos unidades de Bombers Forestals de la Generalitat basadas en la provincia de Castellón, y un coordinador forestal.
Se suman a los del Ayuntamiento de Castelló
Entre ellos forman un total de 22 personas, que además se suman a una dotación de bomberos más que enviará el Ayuntamiento de Castelló.
Todo esto llega dentro del marco de cooperación interterritorial, que permite a los distintos servicios de emergencias sumar esfuerzos cuando la magnitud de los incendios supera la capacidad de respuesta de una sola comunidad.
