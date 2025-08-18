Encuesta: ¿Cree que hay suficientes medios para combatir los incendios en Castellón?

La prevención y extinción de incendios forestales vuelve a situarse en el centro del debate en Castellón, una de las provincias de España con mayor superficie forestal. Con la llegada del verano y el incremento de las temperaturas, el riesgo de incendios se multiplica y crece la preocupación ciudadana por los recursos disponibles para hacerles frente. La encuesta plantea una cuestión clave: ¿dispone Castellón de medios suficientes para combatir estos siniestros?

Bomberos, brigadas forestales, medios aéreos y voluntariado conforman el dispositivo de respuesta, pero cada temporada se reabre la discusión sobre si son suficientes para cubrir un territorio tan amplio y con tantas zonas de difícil acceso. Mientras algunos confían en la eficacia del sistema actual, otros reclaman mayores inversiones y refuerzos, especialmente en prevención.