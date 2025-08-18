Encuesta: ¿Cree que hay suficientes medios para combatir los incendios en Castellón?

La ola de calor que está sufriendo España está causando numerosos incendios repartidos por todo el territorio nacional

Efectivos de bomberos en el incendio de Paüls.

Efectivos de bomberos en el incendio de Paüls. / JORDI OTIX

Diego Sánchez

Castellón

La prevención y extinción de incendios forestales vuelve a situarse en el centro del debate en Castellón, una de las provincias de España con mayor superficie forestal. Con la llegada del verano y el incremento de las temperaturas, el riesgo de incendios se multiplica y crece la preocupación ciudadana por los recursos disponibles para hacerles frente. La encuesta plantea una cuestión clave: ¿dispone Castellón de medios suficientes para combatir estos siniestros?

Bomberos, brigadas forestales, medios aéreos y voluntariado conforman el dispositivo de respuesta, pero cada temporada se reabre la discusión sobre si son suficientes para cubrir un territorio tan amplio y con tantas zonas de difícil acceso. Mientras algunos confían en la eficacia del sistema actual, otros reclaman mayores inversiones y refuerzos, especialmente en prevención.

