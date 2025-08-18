La mitad de propietarios de viviendas de Castellón se plantean hacer obras para luchar contra el cambio climático
La mayoría de hogares sufre sobrecalentamientos en las olas de calor y el 51% no tiene climatización
La mayor parte del parque inmobiliario de Castellón no es eficiente ante los desafíos del cambio climático. Esto se debe a que, de las 238.000 viviendas principales que hay en la provincia, 107.890 edificios fueron construidos antes de 1980. El 51% de los hogares no cuenta con aire acondicionado y, especialmente en la costa, los bloques de pisos sufren de sobrecalentamiento cada vez que llega una ola de calor.
A pesar de ello, la mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de esta situación. Así se pone de manifiesto en la tercera edición del Observatorio de la Vivienda y Sostenibilidad, que ha elaborado Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). "Hay una desconexión preocupante entre la percepción ciudadana y la realidad del parque edificado", indican desde este organismo. En el caso de la Comunitat, "un 38,5% de los encuestados considera su vivienda muy eficiente", destacan. Muy por encima de la realidad que muestran las certificaciones energéticas: solo un 6,5% de los inmuebles de Castellón tienen etiquetas comprendidas entre la A y la D.
Disposición a actuar
En cambio, este mismo estudio pone de manifiesto que la mitad de los propietarios de viviendas en la provincia, con un 46%, muestra la disposición de realizar inversiones para actuar de una forma más eficaz contra las olas de frío y calor, y adoptar sistemas para reducir gastos energéticos. Del resto de ciudadanos, sobre el 40% no se han planteado dar este paso, un dato que concuerda con la escasa percepción que existe todavía sobre estos desafíos. El 11% opina, directamente, que no es necesario llevar a cabo este tipo de adecuaciones, un porcentaje que está por encima de la media nacional, que es del 8,4%.
Medidas más valoradas
Las encuestas realizadas en este observatorio reflejan que la mejora del confort térmico del hogar encabeza las propuestas de reforma. Dos terceras partes (66,3%) opinan que la medida más interesante sería la colocación de ventanas aislantes, mientras que el 59% se refiere a un aislamiento térmico general.
Entre las obras más mencionadas también está la instalación de dispositivos de climatización eficiente, como la aerotermia, o la colocación de suelo radiante. El resto de actuaciones que uno haría en su casa ya entran dentro de los clásicos: casi la mitad se plantea instalar paneles solares para reducir la factura eléctrica. Dentro del mismo apartado del ahorro energético, se pone sobre la mesa el cambio de luminarias para que sean de bajo consumo.
Cuándo y cuánto
Una cosa es el deseo, y otra la realidad. Sea por la situación económica familiar o por otras circunstancias, la mayoría de los participantes en este estudio (64%) deja esta decisión en un plazo de cinco años, mientras que solo el 17% cree que estas inversiones deben ser inmediatas. En lo que respecta al presupuesto, la media que están dispuestos a gastarse ronda los 10.200 euros.
Una de las principales trabas para dar el paso tiene que ver con el hecho de que la mayoría de propietarios vive en bloques de viviendas, donde no todos los vecinos tienen la misma lista de prioridades. Desde UCI relatan que las comunidades de propietarios "se enfrentan a múltiples obstáculos cuando consideran llevar a cabo una rehabilitación energética de sus edificios", sobre todo por el coste económico, "que continúa siendo la principal dificultad percibida: el 69% de los encuestados lo identifica como la mayor barrera".
Otras dificultades
Y ello, a pesar de que las diferentes administraciones han impulsado ayudas y subvenciones para facilitar las reformas. El 62% de los consultados se refiere a la complicación de convencer a todos los vecinos. En menor medida, se hace referencia a la complejidad para tramitar los permisos y las ayudas públicas, la falta de información o el largo tiempo para amortizar las obras.
Las reformas más usuales
Cerramientos bien aislados
Una forma de evitar la entrada de frío en invierno, o su pérdida en verano, es la colocación de ventanas aislantes y dispositivos que retengan la temperatura. De esta manera se puede conseguir un ahorro de un 30% en el coste de la climatización.
Climatización de aerotermia
Es una de las medidas más en boga. Adecuar una vivienda de unos 100 metros cuadrados supone un coste de unos 8.500 euros, con posibilidad de ayudas. Supone un ahorro de un 50% anual, y se puede amortizar en cinco años.
Energía solar en el techo
Es uno de los métodos de sostenibilidad más conocidos para las viviendas. Si se colocan placas en la cubierta, la factura eléctrica puede reducirse de un 40% a un 60%. La instalación es más sencilla en los hogares individuales que en bloques de pisos, donde cada propietario tendría un ahorro en función de factores como el tamaño de su propiedad.
Luces de bajo consumo
Es la opción más seguida y fácil de aplicar, mediante la sustitución de luces por otras de tecnología led, cuyo precio ha bajado mucho en los últimos años.
