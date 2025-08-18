Los robos en viviendas suben un 19% en Castellón en verano

Los meses veraniegos se traducen en el desplazamiento a la segunda vivienda en una ciudad adormecida, mientras que la llegada de las vacaciones estivales significa salir de viaje en familia o con los amigos. Pero estas circunstancias son también una invitación a los amigos de lo ajeno, ya que los hogares quedan vacíos y, en muchos casos, desprotegidos. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en la provincia de Castellón los robos con fuerza en domicilios incrementan en estío de media un 19,2%, si se atiende a los registros de los últimos 5 años.

Media de 522

Durante este periodo vacacional, Castellón contabiliza una media de 522 hurtos en viviendas. Esta cifra se dispara entre julio y septiembre, sobre todo, en cuatro localidades. Las dos poblaciones más grandes del Baix Maestrat son las que encabezan el mayor incremento porcentual. Por un lado, la media de subida en Vinaròs, en el último lustro, se sitúa en 69,4%. En el caso de Benicarló, los asaltos a viviendas crecen una media de 68,6%. Por su parte, también se incrementan notablemente los robos a domicilios en Onda, donde la subida es del 63,2%. En el caso de Almassora, los hurtos en casas son un 62,6% más en esta época en comparación con los meses anteriores.

En el lado contrario, encontramos a las dos ciudades más pobladas de la provincia. En Vila-real, el número de robos con fuerza en domicilios solo sube un 7,3% de media en los últimos cinco años. En Castelló, la cifra es del 10,9%, unos números que se encuentran por debajo de la media provincial.

Últimas horas del día

¿Cuándo aprovechan los ladrones más para entrar en las casas? A esta pregunta responde el Observatorio Securitas Direct sobre La seguridad en hogares y negocios, que apunta que la mayor concentración de robos en domicilios se produce entre las 20.00 y las 23.00 horas de martes a domingo, y el viernes entre las 20.00 y las 21.00 es el momento con mayor incidencia. Este informe, que se elabora tras combinar el número de saltos de alarmas reales atendidas con los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, apunta que el lunes es el día de la semana con menos intrusiones registradas, mientras que el tramo del día de menor incidencia se encuentra entre las 5.00 y las 8.00 horas.

Como comentan desde el Observatorio Securitas Direct, «en general, el patrón horario refleja una mayor concentración de intrusiones en las horas de menor visibilidad, menor actividad en la calle y en las que hay mayor probabilidad de que los ocupantes estén dormidos».

Preparar la vivienda

Ante esta situación, se impone tomar medidas para evitar que los maleantes se fijen en nuestro hogar. Desde la Policía Nacional, ahora en la época en la que muchas familias abandonan sus domicilios habituales para marcharse de vacaciones, ofrece una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad.

Más allá de cerrar puertas y ventanas con llave, también es aconsejable programar luces con temporizadores o encender una radio o televisión en horarios clave. De esta manera, se ofrece la impresión de que hay alguien en la vivienda. Por otra parte, la Policía Nacional sugiere pedir a alguien de confianza que se encargue de recoger el correo y vigile la vivienda, sobre todo con marcajes en las puertas con pequeños plásticos o hilos de pegamento. Pequeños trucos para evitar problemas.