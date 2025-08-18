Vuelve la lluvia a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades

Tras varios días marcados por una intensa ola de calor, Castellón experimentará un notable cambio en el panorama meteorológico: regresan las lluvias. Así lo dicen los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que establecen hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones en algunos lugares de la provincia.

Durante las últimas jornadas, las temperaturas alcanzaron picos de hasta 40 °C, mientras que esta semana el aviso amarillo por temperaturas extremas siguió vigente en el litoral sur de Castellón (máximas de hasta 36 °C), generando condiciones sofocantes para los vecinos . Estas elevadas temperaturas y la sensación térmica persistente han dominado la agenda meteorológica, intensificando el malestar térmico y el riesgo para la salud.

Lluvia en Castellón

Sin embargo, el cambio climático que promete alivio ya se vislumbra en los datos de AEMET: a partir del miércoles 20 de agosto, se esperan los primeros chubascos por la tarde, aunque de carácter débil, acompañados de cielos parcialmente nublados . Esta tendencia seguirá durante el resto de la semana, con posibles chubascos aislados tanto el viernes 22 como el sábado 23 .

Será en el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas el momento en el que parece que las precipitaciones serán seguras en algunos puntos de Castellón, por ejemplo en Castelló, Burriana o Benicàssim. También en el interior, en las comarcas del Alto Palancia y el Alto Mijares, es seguro que habrá que coger el paraguas.

Probabilidad de precipitaciones el miércoles entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Aemet

Aunque no se prevé una lluvia abundante ni generalizada, estos episodios alivian, aunque sea ligeramente, el ambiente abrasador que ha estado dominando la zona. Además, aportan un respiro al suelo reseco y pueden resultar muy bienvenidos en el entorno urbano y agrícola.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: