Aemet activa la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo

La ola de calor que ha azotado Castellón durante los últimos días parece que nos va a abandonar de forma definitiva, pero eso no se va a traducir en estabilidad atmosférica. Todo lo contrario, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta naranja por lluvias en la provincia, que pueden llegar acompañadas de granizo en ciertas zonas.

El aviso está activo desde las 14.00 horas del martes hasta las 0.00 por precipitaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en el plazo de una hora, que además "pueden venir acompañadas de granizo grande y rachas fuertes o muy fuertes de viento", según la previsión de Aemet.

La alerta naranja afecta al interior norte de Castellón, afectando a comarcas como Els Ports y l'Alt Maestrat.

Alerta amarilla

Eso no significa que en el resto de la provincia la situación vaya a ser más tranquila. De hecho, en el resto del territorio estará activa, en ese mismo tramo horario, la alerta amarilla. Será por lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado y que también pueden caer en forma de granizo.

El episodio, además, puede tener continuidad el miércoles. Será en el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas el momento en el que parece que las precipitaciones serán seguras en algunos puntos de Castellón, por ejemplo en Castelló, Burriana o Benicàssim. De hecho, el modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet marca el 100% en estos puntos.

Los medios movilizados para sofocar el incendio declarado en Torralba del Pinar:

Estos son los acumulados de lluvia más altos por el momento recogido por las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet): Acumulados de lluvia en Castellón. / Avamet

Nueva actualización del Consorcio Provincial de Bomberos: Del total de los 15 incendios de ayer, se continúa trabajando en el del monte Espino entre Tales y Artana que sigue activo en una zona que no tiene acceso vía terrestre. Están actuando medios aéreos y su evolución es positiva. El nuevo incendio por posible caída de rayo en Torrechiva es finalmente en Fuentes de Ayodar. Su evolución también es positiva y no se necesitan más medios.

Estos episodios aliviarán, aunque sea ligeramente, el ambiente abrasador que ha estado dominando la zona. Además, aportan un respiro al suelo reseco y pueden resultar muy bienvenidos en el entorno urbano y agrícola.

Esta es la predicción de Aemet en la provincia cara a los próximos días: