Aemet advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores de Castellón

La previsión de tormentas puede traer consigo crecidos de los cauces de los ríos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ante los avisos amarillo y naranja que mantiene este martes en la provincia de Castellón, por lluvias intensas de, al menos, entre15 y 30 litros por metro cuadrado, en 1 hora, ha informado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores.

Ante esta situación, desde la CHE se recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica a través de la web de la Agencia Estatal de meteorología y de la web del SAIH del Ebro. También se aconseja consultar de la web de la CHE y @CH_Ebro. En su caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.

En estos momentos, la alerta naranja afecta al interior norte de Castellón, centrándose en comarcas como Els Ports y l'Alt Maestrat, en horario de 14.00 a 00.00. Además, también está activa la alerta amarilla en el resto del territorio castellonense, debido a lluvias que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado y que también pueden caer en forma de granizo.

Además, este episodio puede tener continuidad el miércoles. Será en el tramo horario que va de las 12.00 a las 18.00 horas el momento en el que parece que las precipitaciones serán seguras en algunos puntos de Castellón, por ejemplo en Castelló, Burriana o Benicàssim. De hecho, el modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet marca el 100% en estos puntos.