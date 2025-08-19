Cuatro brigadas rurales trabajan para prevenir incendios en Castellón

Cuatro unidades de las brigadas rurales de actuación forestal (BRAF) de la Diputación de Castellón realizan, desde su impulso hace un año, trabajos de silvicultura para la prevención de incendios y como apoyo al dispositivo de bomberos en la consolidación y repaso de perímetro en fuegos forestales.

Estas brigadas están localizadas en Caudiel, Zucaina, Vall d'Alba y Xert con el fin de dar cobertura a todo el territorio provincial. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha puesto en valor el trabajo que realizan estas cuatro unidades de “un servicio pionero que hemos impulsado desde la institución provincial con el objetivo de sumar recursos para la protección de nuestro patrimonio forestal”.

“Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, con una superficie forestal muy amplia y con zonas habitadas, explotaciones agrícolas y ganaderas cercanas, y con estas brigadas reforzamos las labores de prevención y el apoyo en las labores de repaso y consolidación del perímetro, claves en la lucha contra los incendios”, ha incidido la dirigente provincial.

Limpieza y vigilancia

Cada una de las cuatro brigadas cuenta con un capataz y con cuatro peones especialistas. En cuanto a sus funciones, desarrollan labores de vigilancia preventiva, refuerzan la limpieza de las zonas de interfaz urbanoforestal y actúan como servicio complementario en emergencias como los incendios forestales, sobre todo para rematar la extinción.

El diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente, ha incidido en que “estas brigadas son un apoyo importante a los medios encargados de la extinción de un incendio a la hora de realizar labores de apoyo al resto de operativo en el repaso y consolidación del perímetro para evitar posibles rebrotes y contribuir a su extinción”.

Dispositivo de 750 profesionales

Los trabajos de estas unidades se unen al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos que se mantiene activado para proteger a la provincia ante el riesgo de incendios. Al respecto, la Diputación de Castellón coordina a los 750 profesionales que forman parte del Consorcio, entre voluntarios, protección civil y bomberos profesionales, que se nutre de medios propios del Departamento de Bomberos de la Diputación de Castellón y medios de la Generalitat asignados a dicho departamento.

Los profesionales movilizados cuentan con 200 vehículos y 5 medios aéreos: 3 aviones (2 de carga en tierra y un anfibio) y 2 helicópteros dotados de Unidad Helitransportada de Bomberos Forestales (GVA). También están disponibles, en detalle, los medios de 4 parques de Bomberos Profesionales; URM (Unidad de Rescate de Montaña); URA (Unidad de Rescate Acuático); URS (Unidad de Rescate y Salvamento); 5 parques de Bomberos Voluntarios, 18 Unidades de Bomberos Forestales de Generalitat asignadas al Consorcio, UML (Unidad de Maquinaria y Logística) y Unidad de Voluntarios de Protección Civil de Diputación.

El operativo se ha rreforzado con la incorporación de dos nuevos coordinadores forestales completando la sección forestal que queda formada por 13 coordinadores forestales y 4 técnicos. También se han incorporado 7 nuevos oficiales con lo que la escala de Jefaturas de bomberos queda completada con 9 oficiales. Asimismo, está previsto la incorporación de 2 nuevos camiones BRP (Bomba Rural Pesada) que reforzarán las unidades actuales de este tipo de vehículos destinados, entre otros, a la intervención en incendios forestales. En cuanto a la UML (Unidad de maquinaria y logística) ha incorporado recientemente una nueva pala cargadora frontal con lo que aumenta sus capacidades de apoyo a bomberos en incendios con un total de 4 palas cargadoras, 2 mixtas y 2 tractores desbrozadora.