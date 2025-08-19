Castellón estrena clementina con 'XLO': una variedad precoz, de gran calibre y fácil manejo

Castellón está de estreno. La centenaria exportadora de cítricos de la provincia Agrícola Bagu lanzará en septiembre una nueva variedad de clementina, la cual ha sido bautizada comercialmente como XLO y sobresale por ser precoz, de gran calibre y fácil manejo.

La variedad surge a partir de una mutación espontánea de Oronules identificada en uno de los campos de Burriana de la firma. Destaca, como explican, por su excepcional calibre y, a diferencia del resto de mutaciones conocidas, crece en árboles especialmente vigorosos pero sin espinas en sus ramas que compliquen su re­colección. Además, no es multiyema, lo que permite obtener un calibre excepcional sin necesidad de complicar su manejo ni de incurrir en mayores costes de producción.

De septiembre a octubre

La nueva cle­men­tina, que ob­tu­vo la pro­tección de la Oficina Española de Variedades Vegetales en junio de 2024 y el registro europeo por la autoridad comunitaria en septiembre de ese mismo año, comienza a alcanzar su momento óptimo de madu­ra­ción a mediados de septiembre y puede recolectarse hasta finales de octubre, lo que la sitúa entre las más precoces del mercado.

“XLO es una clementina que reúne las condiciones para ser rentable para el agricultor porque es pro­ductiva, de fácil manejo, ahorra costes y tiene royalties asequibles; para el exportador porque cumple sobradamente los requisitos de fácil pelado, dulce y sin semillas que exige el consumidor y para la distribución porque ofrece un fruto de calidad, buen calibre y uniforme“, destaca Javier Traver, des­cu­bridor de esta clementina en un campo de Burriana.

XLO se sitúa entre la franja de clementinas con recolección más precoz. / MEDITERRÁNEO

Traver, además, estima que “la uniformidad y el mayor tamaño de esta clementina así como el sa­bor excepcional ya conocido de la Oronules permitiráa los valencianos competir sin complejos en calidad y condición con las mandarinas tardías que en septiembre y octubre llegan del hemisferio sur pero con una diferencia: la comercialización y el valor añadido se quedarán aquí”.

Acuerdo de comercialización

Agrícola Bagu ya ha alcanzado un acuerdo con la Agrupación de Viveristas de Agrios SA (Avasa) para co­mer­cializar, a partir de septiembre, XLO en sus nueve viveros asociados. El pasado mes de junio tras observar durante años en Burriana el comportamiento de la variedad y concluir el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) los trabajos técnicos descriptivos necesarios para protegerla se entregaron las yemas para ser multiplicadas, por lo que el material vegetal dis­po­nible es aún escaso pero ya se ha empezado a conceder licencias.

Para la presente temporada, la compañía castellonense ha conveniado con el IVIA realizar nuevos estudios para comprobar si viaja bien largas distancias e incluso si aguanta en condiciones adecuadas el cold treatment necesario para mercados como el de Estados Unidos.