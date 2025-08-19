Uno de cada cuatro médicos de familia de Castellón supera los 1.500 pacientes asignados

Uno de cada cuatro médicos de familia de la provincia de Castellón supera la barrera de los 1.500 pacientes asignados, el límite marcado por parte del Ministerio de Sanidad para considerar que un facultativo asiste a un cupo elevado de población.

El territorio castellonense, según los datos del Ejecutivo central, experimenta un repunte de los profesionales sanitarios que tienen que hacer frente a más pacientes de los recomendados, al incrementarse al cierre del 2024 hasta en once puntos respecto al año anterior, cuando apenas era del 14%. De hecho, en el último balance disponible aparece la cifra más elevada desde el 2019, cuando los médicos de familia sobrecargados en la provincia eran el 34%.

Porcentaje de médicos con más de 1.500 pacientes en Castellón / MEDITERRÁNEO

La media, en alza pero aceptable

Ahora bien, algo más favorable resulta la ratio media en la provincia, que se sitúa en 1.262 pacientes por médico de familia, la cual sufre un ligero repunte interanual del 0,7% (en 2023 era de 1.253), después de un descenso continuado desde el 2018.

Castellón, de hecho, cuenta con la media de población asignada por facultativo más baja de toda la Comunitat Valenciana, ya que en Valencia asciende a 1.344 pacientes y en Alicante hasta 1.401.

La provincia ronda, si solo se tiene en cuenta la media, los niveles recomendados, pues los objetivos están en atender a una media de 1.300 pacientes, pero el desequilibrio llega con las diferencias territoriales, «entre centros urbanos y rurales», como advierte la vocal de Atención Primaria del Colegio Oficial de Médicos de Castellón (Comcas), Bárbara del Mazo.

«Lo ideal es tener cupos manejables para poder mejorar la calidad de nuestra asistencia», resume la representante de la entidad colegial, quien detalla que puede generar problemas tanto tener pocos como muchos pacientes.

Tarjetas sanitarias asignadas de media por médico de familia en Castellón / MEDITERRÁNEO

Detalla, sobre una escasa población asignada, que «cupos muy pequeños pueden hacernos perder competencias y habilidades y no son convenientes tampoco. Habría, por ejemplo, enfermedades poco prevalentes en las que incluso perderíamos la posibilidad de poder verlas en consulta», advierte del Mazo.

Más presión o espera

Más obvios resultan los efectos de cantidades de pacientes muy altas asignadas a los médicos: «Un aumento de la presión asistencial, mayor lista de espera, problemas con la accesibilidad, pacientes menos satisfechos, peor seguimiento y prevención de determinadas enfermedades o tiempo insuficiente en las consultas para s atender como nos gustaría» son algunas de las consecuencias de la sobrecarga que sufre el 25% profesionales de la provincia.

«Esto genera estrés para todos, tanto pacientes como profesionales sanitarios y se produce un aumento del riesgo de errores en diagnósticos y tratamientos», concluye del Mazo.