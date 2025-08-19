Estudiar y cotizar ya para la jubilación: 7.000 alumnos en Castellón ya lo hacen

Más de 7.000 alumnos de primero y segundo de ciclos medios y superiores de Formación Profesional (FP) de Castellón han cotizado ya a la Seguridad Social por sus prácticas, iniciando su vida laboral y contribuyendo desde el instituto a su futura jubilación.

Son 99.318 en toda la Comunidad, con 27.000 empresas concertadas a nivel autonómico, según los datos de cierre del pasado curso 2024/25 presentados por la Dirección General de FP de la Conselleria de Educación al equipo de prospección, integrado por 20 personas, que es el que pone en contacto y tiende puentes entre empresas y centros.

Con la FP imparable en Castellón, sin tocar techo y con 13.520 estudiantes en las aulas en 184 ciclos formativos de la básica a la especialización, la implantación de la obligatoriedad de remunerar las prácticas en puestos de trabajo marcada por el Gobierno desde enero de 2024 ha llegado al 68% del alumnado matriculado. Es decir, siete de cada diez alumnos de FPde Castellón ya está afiliado a la SeguridadSocial a través de sus prácticas.

Alumnos de Administración, en prácticas. / Mediterráneo

Por niveles, son el 41% de los inscritos en un grado básico, el 65% de grado medio y el 75% superior. A esto se suma la dualidad de toda la formación profesional en la Comunitat desde primer curso, señalizada por la nueva ley de FPde la Generalitat junto con la flexibilidad para el reciclaje, con ciclos a la carta de 30 horas (un modulo) a 2.000 (un curso entero),

Los más buscados

Y, ¿cuáles son las familias formativas que más alumnado colocan en este primer curso? Según el balance, se concentran en cuatro especialidades, en Sanidad, con estudios como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Emergencias Sanitarias o Farmacia y Parafarmacia;Intervención Sociocomunitaria, con Atención a Personas en Situación de Dependencia, Animación Sociocultural y Turística o Educación Infantil;Automoción, con Carrocería, Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, Electromecánica de Maquinaria y Electromecánica de Vehículos Automóviles, en un sector con déficit de profesionales;y Administración y Finanzas, con Gestión Administrativa o Asistencia a Dirección.

Las especialidades de laboratorio, entre las más buscadas. / JM LOPEZ

Para gestionar este alud de contrataciones, la Conselleria ya ha lanzado un proyecto piloto de la plataforma Saò, integrada en el programa Ítaca, con el objetivo de «actualizar, rediseñar y mejorar los actuales procesos, documentos, plazos de respuesta a docentes y empresas, así como dotar de mayor agilidad la gestión con la Seguridad Social de las altas del estudiantado», según informaron desde Educación.

EnCastellón, los conejillos de indias que la probarán este curso 2025/26 serán el IES José Vilaplana de Vinaròs y el IES Politècnic de Castelló.